آزادی ۵۳ زندانی جرایم غیرعمد در اصفهان/۴۰۰ سری جهیزیه اهدا شد

سرهنگ حسن عجمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته بسیج با بیان اینکه هر گاه هجمه‌ای به کشور وارد می‌شود بسیج باید محوریتی را ایجاد کند تا بتواند کمکی به مردم داشته باشد، اظهار داشت: از این رو از ابتدای بحران شیوع کرونا تاکنون بسیج اقدامات خوبی را برای افزایش کیفیت شهروندان و به ویژه اقشار ضعیف جامعه داشته است.

وی افزود: در هفته بسیج نیز این اقدامات تقویت شده و هر پایگاه در استان اصفهان برنامه ویژه‌ای را برای این ایام تعریف کرده است.

مسئول بسیج سازندگی استان اصفهان با بیان اینکه در ویژه‌ترین اقدامات بسیج در کشور بهره برداری از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای محرومین در دستور کار است، ابراز داشت: هنوز سهمیه استان‌ها در این زمینه مشخص نشده است اما از چند روز گذشته بهره برداری از ۲۶۱ باب منزل مسکونی برای محرومان در دستور کار است که پیشرفت خوبی را نیز داشته‌اند و قرار است تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

بهره‌برداری از ۵۳ پروژه محرومیت زدایی در ۱۶ شهرستان

وی همچنین به بهره برداری از ۵۳ پروژه محرومیت زدایی در استان اصفهان در روز گذشته به مناسبت هفته بسیج اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها در ۱۶ شهرستان استان اصفهان به بهره برداری رسیده است.

سرهنگ عجمی به تهیه ۴۰۰ جهیزیه برای دختران خانواده‌های نیازمند استان اصفهان با همکاری معاونت اجتماعی سپاه صاحب‌الزمان (عج) اشاره کرد و گفت: ۲۰۰ جهیزیه قبل از هفته بسیج و۲۰۰ جهیزیه در هفته بسیج اهدا شده است.

وی با اشاره به اهدای ۴۰ هزار بسته معیشتی با همراهی خیران و مشارکت بسیجیان در سطح استان اصفهان و بین اقشار نیازمند توسط بسیج سازندگی استان اصفهان در هفته بسیج گفت: همچنین در این زمینه یک میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد استان اصفهان جمع آوری شده است.

مسئول بسیج سازندگی استان اصفهان اضافه کرد: با این میزان کمک جمع آوری شده ۵۳ زندانی جرایم غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شده است.