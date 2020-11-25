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۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۶:۴۵

قیمت سبد نفتی اوپک از مرز ۴۵ دلار گذشت

قیمت سبد نفتی اوپک از مرز ۴۵ دلار گذشت

قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) دیروز از مرز ۴۵ دلار فراتر رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، قیمت سبد نفتی این سازمان دیروز ۴۵ دلار و ۵۱ سنت ثبت شد، در حالی‌که روز دوشنبه (سوم آذرماه) ۴۴ دلار و ۷۵ سنت بود.

سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و جنو کنگوست.

قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز (چهارشنبه، پنجم آذرماه) و تا لحظه انتشار این خبر به ترتیب ۴۸ دلار و ۶۰ سنت و ۴۵ دلار و ۴۹ سنت به ازای هر بشکه بود.

کد مطلب 5080668

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