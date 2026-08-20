آغاز رقابت ۲۴ هزار و ۷۳۲ داوطلب کنکور در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از صبح پنجشنبه در استان کردستان آغاز شد و داوطلبان در رشتههای مختلف با یکدیگر به رقابت میپردازند.
مسئول حفاظت آزمون استان کردستان با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: آزمون سراسری امسال همزمان با سراسر کشور در ۱۰ شهرستان استان برگزار میشود و ۲۴ هزار و ۷۳۲ داوطلب در آن حضور دارند.
محمد سمیعیفر افزود: این آزمون طی روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ مردادماه در سه نوبت در حال برگزاری است و داوطلبان بر اساس رشته انتخابی خود در حوزههای تعیینشده به رقابت خواهند پرداخت.
مسئول حفاظت آزمون استان کردستان با اشاره به ترکیب جنسیتی داوطلبان گفت: ۶۵ درصد شرکتکنندگان آزمون را بانوان و ۳۵ درصد را آقایان تشکیل میدهند.
سمیعیفر ادامه داد: حدود ۴۳ درصد داوطلبان در گروه علوم تجربی، ۳۵ درصد در گروه علوم انسانی، ۹ درصد در گروه زبان انگلیسی، هفت درصد در گروه ریاضی و ۶ درصد نیز در گروه هنر در آزمون شرکت میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط برگزاری آزمون از سوی داوطلبان، گفت: همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر از جمله کارت ملی یا شناسنامه هنگام مراجعه به حوزه امتحانی الزامی است و داوطلبان باید اطلاعات درجشده روی کارت خود را به دقت بررسی کنند.
مسئول حفاظت آزمون استان کردستان خاطرنشان کرد: ورود هرگونه وسیله الکترونیکی از جمله تلفن همراه و تجهیزات هوشمند به حوزههای امتحانی ممنوع است و داوطلبان باید از همراه داشتن این وسایل خودداری کنند.
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