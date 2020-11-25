کشف کلاهبرداری ۳۰ میلیاردی با چک های جعلی و سرقتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی میرزایی گفت: در پی مراجعه فردی اهل و ساکن یزد به پلیس آگاهی شهرستان "گلوگاه" و طرح شکایت مبنی بر کلاهبرداری از وی در پوشش خرید کاشی و سرامیک با ارائه چک، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.



وی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی قضائی در تحقیقات از شاکی دریافتند، افرادی از طریق فضای مجازی و تماس تلفنی با مال باخته در چندین نوبت اقدام به خرید کاشی و سرامیک به ارزش ۸ میلیارد ریال با ارائه چک کردند که در زمان سررسید، چک‌ها فاقد موجودی بوده است.



سردار میرزایی اظهار کرد: در ادامه تحقیقات طی تماس تلفنی با صاحب چک‌ها مشخص شد، چک‌ها سرقتی بوده و از داخل یک خودرو در تهران به سرقت رفته است.



فرمانده انتظامی استان مازندران، افزود: با دریافت این اطلاعات و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و استفاده از شگردهای خاص پلیسی، رد متهمان در شهرستان‌های بهشهر و گلوگاه شناسایی شد.



سردار میرزایی از دستگیری سه متهم این پرونده در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه خبر داد و افزود: در بازرسی از منازل و خودروی متهمان، اسناد، مدارک و چک‌های جعلی و مسروقه مرتبط با پرونده جعل و کلاهبرداری و خرید و فروش کاشی و سرامیک در سطح بسیار زیاد در شرق استان مازندران و استان گلستان کشف شد.



فرمانده انتظامی استان مازندران همچنین از شناسایی چهار مال باخته در این خصوص خبر داد و افزود: متهمان تاکنون بیش از ۳۰ میلیارد ریال کلاهبرداری در استان‌های "یزد، گلستان و تهران" به وقوع پیوسته که موضوع در دست بررسی است.



سردار میرزایی از تشکیل پرونده برای متهمان و تحویل آنان به مرجع قضائی خبر داد و افزود: هر یک از متهمان با قرار وثیقه ۱۰ میلیاردی روانه زندان شدند.