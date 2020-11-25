نیروی مقاومت ملل اسلامی حاصل توسعه تفکر بسیجی در منطقه است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا تویسرکانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، بسیج را یک ایده قرآنی، الهی و آسمانی دانست و گفت: امام خمینی (ره) پیش از پیروزی انقلاب این ایده را مطرح فرمودند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین با استناد به کلام حضرت امام، ادامه داد: از امام راحل چنین نقل‌شده که ایشان سال ۵۱ فرمودند من اشتباهی را که دکتر مصدق انجام داد مرتکب نمی‌شوم و بسیج تشکیل می‌دهم.

وی به تاریخچه تشکیل بسیج با صدور فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در پنجم آذر ۵۸ اشاره و عنوان کرد: حضرت امام فرمودند: کشوری که ۲۰ میلیون جوان دارد باید به همان تعداد تفنگدار داشته باشد؛ آیات بسیاری در قرآن کریم به موضوع بسیج اشاره می‌کند.

بسیج کلید طلایی حل مشکلات کشور

حجت‌الاسلام‌والمسلمین تویسرکانی با اشاره به آیه ۶۰ سوره انفال، گفت: این آیه شریفه صدور یک دستور فراگیر برای از بین بردن ضعف، عجز و ذلت است که می‌فرماید: باید هر آنچه در توان دارید خودتان را برای کسب قوت و قدرت آماده کنید؛ مقصود از قوت کسب همه توانمندی‌های موردنیاز جامعه اسلامی است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: اصولاً از منظر قرآن کریم جامعه‌ای که ذلیل و ضعیف است جامعه اسلامی نیست، بنابراین فلسفه تشکیل بسیج در جمهوری اسلامی ایران رسیدن به قوت، قدرت و اقتدار است.

وی با بیان فرمایشی از امام خامنه‌ای مبنی بر اینکه بسیج کلید طلایی حل مشکلات کشور است، ابراز کرد: بسیج تنها یک قدرت و اقتدار دفاعی، امنیتی و نظامی نیست بلکه همه قدرت‌ها را شامل می‌شود بر همین اساس جامعه اسلامی به‌وسیله بسیج می‌تواند در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی قدرتمند شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین تویسرکانی با تأکید بر اینکه تفکر بسیجی، تفکر قدرتمند شدن است، ادامه داد: این قدرتمند شدن شامل قدرت‌های باطنی، معنوی و ایمانی و همچنین قدرت‌های ظاهری، جسمی، طبیعی و مادی می‌شود؛ اگر در کشوری تفکر بسیجی حاکم باشد قطعاً در مسیر پیشرفت و تعالی حرکت خواهد کرد و به عزت، استقلال، آزادی، رفاه و ثروت دست خواهد یافت.

نیروی مقاومت ملل اسلامی حاصل توسعه تفکر بسیجی در منطقه

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه اقتدار جمهوری اسلامی دشمنان را مأیوس کرده است، اظهار داشت: امام خامنه‌ای در سال‌های اخیر بارها فرمودند تنها راه مأیوس کردن دشمن قوی شدن است، حتی اگر قرار بر مذاکره، گفتگو، ارتباط و تعامل باشد باید بر اساس قدرت داخلی انجام شود.

وی افزود: اگر کشور همه انرژی‌های موردنیاز نیروهای خود را تأمین کند سپس با دنیا وارد تعامل شود در این صورت است که می‌تواند چشم طمع دشمنان را کور و دندان طمع مستکبران را بکشد؛ لذا تفکر بسیجی یک تفکر قرآنی و الهی است که می‌تواند جامعه را در مسیر پیشرفت و ارزشهای اسلامی پیش ببرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین تویسرکانی گفت: نفس ملکوتی و نیت خالصانه امام خمینی (ره) این ایده را از عرصه نظر به میدان عمل وارد و محقق ساخت برای همین امروز نه تنها در ایران بلکه در اقصی نقاط کشورهای اسلامی بسیج و مصادیق آن با نام‌های متفاوت حزب الله، انصارالله، حشد شعبی و … شکل گرفته و مسلمانان منطقه شاهد آثار و برکات این تفکر الهی هستند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان بسیج مستضعفین در پایان خاطرنشان کرد: همین تفکر بسیجی موجب شده نیروهای انقلابی گرد هم جمع شوند و با تشکیل شبکه ای قوی در مسیر تحقق ارزش‌های الهی مقتدر، منسجم و سازمان دهی شده حرکت کنند؛ بنابراین بسیج نه تنها در ایران بلکه در کشورهای اسلامی و منطقه شکل خاص خود را پیدا کرده طوری که اگر در گذشته نیروی مقاومت انقلاب اسلامی داشتیم امروز نیروی مقاومت ملل اسلامی داریم.