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۵ آذر ۱۳۹۹، ۲۳:۲۱

سازمان امنیت فدرال روسیه:

یک حمله تروریستی در مسکو خنثی شد

یک حمله تروریستی در مسکو خنثی شد

سازمان امنیت فدرال روسیه از کشف و خنثی سازی یک حمله تروریستی از سوی تکفیری‎های داعش در مسکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوآ، سازمان امنیت فدرال روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که عملیات تروریستی یک گروهک وابسته به تروریست های داعش را در مسکو خنثی کرده است.

در بیانیه صادره از سوی سازمان امنیت فدرال روسیه آمده است که نیروهای امنیتی موفق به بازداشت یکی از اعضای باند تروریستی و توقیف یک بمب دست ساز در منطقه «ولادیمیر» در مجاورت شهر مسکو شدند.

در بیانیه مذکور آمده است که این عنصر تروریستی شهروند یکی از کشورهای آسیای میانه بوده است.

این بیانیه در ادامه می افزاید: مقادیری مواد منفجره و اسناد دیگر هم در محل حضور عناصر افراطی کشف شد. همچنین، اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد این باند برای جذب عناصر و پول به نفع تروریست‌ها فعالیت می کرد.

کد مطلب 5080916

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