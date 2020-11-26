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۶ آذر ۱۳۹۹، ۲۳:۳۰

در تماس تلفنی؛

وزرای خارجه مصر و عراق درباره تحولات سوریه و لیبی گفتگو کردند

وزرای خارجه مصر و عراق درباره تحولات سوریه و لیبی گفتگو کردند

وزیران خارجه مصر و عراق روز پنج شنبه در گفتگویی تلفنی پیرامون روابط دوجانبه بین بغداد-قاهره و تحولات سوریه و لیبی رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزرای خارجه عراق و مصر روز پنج شنبه در تماسی تلفنی پیرامون اوضاع لیبی و سوریه گفتگو کردند.

دو طرف همچنین بر ضرورت برقراری امنیت و ثبات در منطقه تاکید نمودند.

وزارت امور خارجه عراق در بیانیه ای گفت که «فواد حسینم وزیر خارجه این کشور و «سامح شکری» همتای مصری وی پیرامون روابط دوجانبه و راهکارهای توسعه آن در تمام زمینه‌ها تبادل نظر کردند.

موضوعات دارای اهمیت مشترک، بحران‌های منطقه غرب آسیا و اهمیت ایجاد راهکارهای سیاسی برای آنها و ارائه ابتکاراتی برای تحقق امنیت و ثبات در این منطقه حساس از دیگر محورهای مورد بحث در گفتگوی تلفنی فواد حسین و سامح شکری اعلام شده است.

کد مطلب 5081513

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