بدن انسان واسطه دریافت و ارسال اطلاعات می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان دانشگاه «پرودو» در ایالات متحده آمریکا نمونه اولیه دستگاهی را ساخته اند که در آینده به کاربر امکان می دهد فقط با یک بار لمس پرداخت آنلاین، وارد کردن پسورد و ارسال عکس را انجام دهد.

البته این دستاورد مشابه فناوری های دیگری است که برای انتقال اطلاعات با امنیت بالا توسعه یافته اند. در این فناوری با استفاده از میدان های الکترومغناطیسی کم قدرت اطلاعات از طریق بدن انسان منتقل می شوند. در این حالت دستیابی به اطلاعات برای هکرها سخت تر است زیرا آنها برای دریافت سیگنال با چالش روبرو می شوند.

نمونه ای که محققان دانشگاه پرودو ساخته اند سیستمی شبیه ساعت است که روی مچ بسته می شود و با استفاده از سیگنال میدان های الکترومغناطیسی کم قدرت، اطلاعات را می فرستد و دریافت می کند. فقط هنگامیکه انگشت کاربر به طور فیزیکی یک رسیور را لمس می کند، ارتباط برای انتقال اطلاعات میسر خواهد بود. به عبارت دیگر سیگنال های مذکور محصور در بدن انسان می مانند.

شریاس سن استادیار دانشگاه پرودو در این باره می گوید: تصور کنید با یک بار لمس می توان به اپلیکیشن در موبایل فرد دیگری وارد شوید. در این حالت هرچیزی که فرد لمس می کند قدرتمندتر می شود زیرا اطلاعات دیجیتال از آن گذر می کنند.

البته این دستگاه نیازمند بهبود است اما نرم افزار آن را می توان طوری تنظیم کرد تا بخش های خاصی از اطلاعات مانند داده های کارت اعتباری برای پرداخت آنلاین یا اطلاعات احراز هویت برای ورود به ساختمان را منتقل کند.