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۱۷ آذر ۱۳۹۹، ۸:۴۸

مدیرکل هواشناسی گلستان:

گلستان بارانی و سرد می شود

گلستان بارانی و سرد می شود

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از فعالیت سامانه بارشی در استان و ریزش برف در ارتفاعات خبرداد.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با نفوذ امواج سامانه سیبری از عصر روز گذشته (یکشنبه) از عرض های شمالی سطح زمین شاهد ایجاد ناپایداری در سطح استان هستیم.

وی افزود: از پیامدهای این سامانه بارندگی به ویژه در نواحی کوهستانی و کوهپایه ای، در نواحی مرتفع ریزش برف و پدیده مه غلیظ است و این سامانه روز سه شنبه استان را ترک می کند.

وی گفت: کاهش دید افقی، گاهی اختلال در تردد جاده های کوهستانی از مخاطرات این سامانه بوده و رانندگان باید در تردد جاده ای احتیاط کنند.

اطلاعیه آب و فاضلاب گلستان

آب و فاضلاب گلستان هم در خصوص برودت هوا و لزوم انجام تهمیدات لازم برای جلوگیری از ترکیدگی لوله ها اطلاعیه ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به افت ناگهانی دمای هوا و موج سرما در نقاط مختلف استان ضروری است مشترکان برای جلوگیری از یخ زدگی کنتور و ترکیدگی انشعاب آب، اقدامات پیشگیرانه زیر را انجام دهند.

با قرار دادن پشم‌شیشه، گونی کنفی و پوشال در محفظه کنتور و عایق‌کردن لوله‌های سطحی می‌توان از یخ‌زدگی انشعاب و کنتور تا حدود زیادی جلوگیری کرد.

مشترکان در صورت مشاهده یخ‌زدگی از حرارت دادن مستقیم و یا ریختن آب جوش روی کنتور و یا شبکه آب داخل ساختمان و یا بر افروختن آتش در مجاورت تاسیسات آبی اکیداً خودداری کنند.

در صورت بروز مشکل یخ‌زدگی با سامانه اطلاع‌رسانی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان تماس بگیرند تا گروه‌های عملیاتی در سریع ترین زمان ممکن در محل حاضر شوند.

کد مطلب 5089500

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