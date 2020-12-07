بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پایان برگزاری دو هفته لیگ متمرکز والیبال گفت: تمام باشگاه‌ها با برگزاری متمرکز مسابقات موافق بودند و تصمیم درستی گرفته شد چرا که از خطر ابتلا به کرونا به واسطه رفت و آمدهای مکرر جلوگیری و به حداقل رسید. خوشبختانه دو هفته میزبانی تهران در سالن فدراسیون و خانه والیبال شرایط قابل قبولی داشت.

* تیمی گله و شکایت نداشت

سرمربی تیم والیبال هراز آمل ادامه داد: پروتکل‌های بهداشتی به خوبی انجام شد و تیم‌ها نیز عملکرد قابل قبولی داشتند. هیچ تیمی برای شیوه متمرکز گله و شکایتی نداشت. امیدوارم یک هفته باقی مانده نیز به شکلی پیش رود که همه تیم‌ها با آمادگی کامل و بدون بازیکن آسیب دیده و کرونایی مسابقات را ادامه دهند تا سطح کیفی رقابت‌ها بالا باشد. پس از پایان دور رفت به استقبال دور برگشت خواهیم رفت و امیدوارم بازیکنان آماده‌ای تحویل تیم ملی دهیم تا برای مسابقات آینده مشکلی پیش نیاید.

عطایی درباره وضعیت تیم والیبال هراز آمل گفت: خوشبختانه تیم وضعیت قابل قبولی دارد. تمرینات خوبی پشت سر گذاشتیم. از ۵ بازی هفته گذشته ۴ پیروزی و یک شکست داشتیم. دو بازی دیگر تا پایان دور رفت داریم که امیدوارم به خوبی به پایان برسد. برخی بازیکنان مصدومیت جزیی دارند که مانع بازی کردند آنها نیست.

* سالن خانه والیبال لغزنده است

سرمربی تیم هراز آمل درباره لغزندگی سالن خانه والیبال نیز گفت: سالن خانه والیبال از نظر نور، فضای رختکن و وضعیت بهداشتی قابل قبول است فقط بحث روی لغزندگی است. البته تیم ما هنوز با این موضوع مواجه نشده است و چالشی در این زمینه نداشتیم. ممکن است سالن کمی لغزنده باشد که با مواد می‌توانند باعث ایجاد اصطحکاک کف با کتونی بازیکنان شود. شنیده‌ایم دو ملی پوش به دلیل لغزندگی زمین مصدوم شده‌اند.

وی درباره هدایت همزمان آلکنو در تیم ملی والیبال ایران و تیم باشگاهی زنیت گفت: فدراسیون در این زمینه تحقیق کرده است و قطعاً تدابیری اندیشیده شده است. مربیانی مانند هنین و تیلیه نیز دو شغله می‌باشند. خیلی منافعاتی نیست.

* مربیان بزرگ دنیا در ۳۰ روز تیم را می‌سازند

عطایی در پاسخ به این سوال که در مدت زمان کوتاه سرمربی به شناختی از بازیکنان خواهد رسید؟ گفت: والیبال ایران در چند سال اخیر به سمتی حرکت کرده است که مورد توجه مجامع بین المللی و مربیان بزرگ قرار گرفته است. تیم ملی والیبال ایران تقریباً تنها تیمی است که اردوهای بلند مدت دارد. مربیان مختلف در تمام کشورها حداکثر ۳۰ – ۴۰ روز اردو برگزار می‌کنند. در واقع مربیان بزرگ دنیا این توانایی را دارند که در فاصله ۳۰-۴۰ روز تیم را به مرز آمادگی مد نظر برسانند.

کارشناس والیبال تاکید کرد: مهم است که بازیکنان را در مسابقات لیگ آماده کنیم تا سرمربی در اردو بیش‌تر روی اجرای تاکنیک و چگونگی شیوه بازی برنامه ریزی داشته باشد. مربیان بزرگ دنیا سبک و سیاقشان برای آمادگی تیم ملی ۳۰-۴۰ روز است و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

* شاکله اصلی تیم ملی تغییر نخواهد کرد

وی در پاسخ به این سوال که بازیکنان جوان و آماده لیگ چگونه شناخته شوند؟ گفت: فکر نمی‌کنم تیم ملی برای المپیک تغییرات اساسی داشته باشد. شاید حداکثر بازیکنانی که در اختیار ایگور کولاکوویچ بودند با بازیکنانی که در اختیار آلکنو قرار می‌گیرند همان نفرات قبلی باشند. ۹۰ درصد تیم حفظ خواهد شد و شاید دو بازیکن تغییر کند.

عطایی ادامه داد: آلکنو با اطلاعات کافی و جامع که از بازیکنان دارد تیم را برای المپیک آماده می‌کند. با تغییرات غیر متعارف و خیلی زیر بنایی در المپیک مواجه نخواهیم شد اما برای پس از المپیک شرایط فرق خواهد کرد. در حال حاضر نگرانی برای المپیک وجود ندارد. آلکنو با دستیار خوبی وارد ایران خواهد شد که سیستم والیبال دنیا را به خوبی می‌شناسد. هر مربی در ایران حاضر شود ۱۰ بازیکن مشخص هستند و بعید است تغییرات زیادی در این بازیکنان اعمال شود.

سرمربی تیم والیبال هراز آمل در پایان گفت: برای تمام رده‌های تیم ملی آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم بازیکنان آماده‌ای از دل لیگ به تیم ملی تحویل دهیم.