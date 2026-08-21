تیم ملی هندبال ایران راهی صربستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال مردان ایران که خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا آماده میکند، بامداد امروز (جمعه ۳۰ مرداد) تهران را به مقصد صربستان ترک کرد تا کمپی هشت روزه را در این کشور برپا کند.
این اردوی آمادهسازی که با تلاشها و پیگیریهای فدراسیون هندبال و بعد از چند روز تاخیر با اخذ ویزای اعضای تیم ملی نهایی شد، با برگزاری چند تدارکاتی مقابل تیمهای اروپایی در صربستان پیگیری میشود.
ملیپوشان هندبال ایران پس از این اردو، آخرین مراحل آمادهسازی خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا پشت سر خواهند گذاشت.
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