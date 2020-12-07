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۱۷ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۹

رئیس صندوق رفاه وزارت علوم :

۶۱ درصد خوابگاه های دانشجویی عمر بالای ۲۰ سال دارند

۶۱ درصد خوابگاه های دانشجویی عمر بالای ۲۰ سال دارند

رئیس صندوق رفاه وزارت علوم گفت: در کشور ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار متر مربع فضای خوابگاه وجود دارد که از این میزان حدود ۶۱ درصد خوابگاه ها عمر بالای ۲۰ سال دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه امیرکبیر، ناصر مطیعی در مراسم افتتاح خوابگاه ناجیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اظهار کرد: در کشور ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار متر مربع فضای خوابگاهی وجود دارد که از این میزان حدود ۶۱ درصد خوابگاه ها عمر بالای ۲۰ سال دارند و به عنوان بناهای فرسوده بشمار می روند.

رئیس صندوق رفاه وزارت علوم اظهار داشت: متاسفانه بخشی از این خوابگاه های فرسوده در دانشگاه های بزرگ و سطح یک کشور قرار دارند چرا که در دوره ای دانشگاه های بزرگ مورد بی مهری بودجه ای قرار گرفتند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اظهار داشت: با کمک خیرین بخشی از مشکلات خوابگاهی دانشگاه ها از جمله دانشگاه های برتر کشور رفع شده است.

مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان ضمن تبریک و گرامیداشت روز دانشجو گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دوره مدیریت دکتر معتمدی توجه خوبی به خدمات رفاهی دانشجویی داشته است.

وی افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه خدمات دانشجویی شتاب بسیار خوبی داشته است که این شتاب در زمینه توسعه کمی و بهبود فضای موجود بوده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان اظهار داشت: این دانشگاه در حوزه دانشجویی شاهد پیشرفت های بسیار خوبی بوده است که این امر موجب شده تا دانشجویان زندگی راحت تر داشته باشند.

وی ادامه داد: برنامه داریم با حضور وزیر علوم مجموعه ای از خوابگاه های دانشجویی را افتتاح کنیم که حدود ۸۰ درصد کارهای خوابگاه ها به اتمام رسیده و بازسازی و نوسازی شده اند.

کد مطلب 5089656
مهتاب چابوک

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