۶۱ درصد خوابگاه های دانشجویی عمر بالای ۲۰ سال دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه امیرکبیر، ناصر مطیعی در مراسم افتتاح خوابگاه ناجیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اظهار کرد: در کشور ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار متر مربع فضای خوابگاهی وجود دارد که از این میزان حدود ۶۱ درصد خوابگاه ها عمر بالای ۲۰ سال دارند و به عنوان بناهای فرسوده بشمار می روند.

رئیس صندوق رفاه وزارت علوم اظهار داشت: متاسفانه بخشی از این خوابگاه های فرسوده در دانشگاه های بزرگ و سطح یک کشور قرار دارند چرا که در دوره ای دانشگاه های بزرگ مورد بی مهری بودجه ای قرار گرفتند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اظهار داشت: با کمک خیرین بخشی از مشکلات خوابگاهی دانشگاه ها از جمله دانشگاه های برتر کشور رفع شده است.

مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان ضمن تبریک و گرامیداشت روز دانشجو گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دوره مدیریت دکتر معتمدی توجه خوبی به خدمات رفاهی دانشجویی داشته است.

وی افزود: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه خدمات دانشجویی شتاب بسیار خوبی داشته است که این شتاب در زمینه توسعه کمی و بهبود فضای موجود بوده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان اظهار داشت: این دانشگاه در حوزه دانشجویی شاهد پیشرفت های بسیار خوبی بوده است که این امر موجب شده تا دانشجویان زندگی راحت تر داشته باشند.

وی ادامه داد: برنامه داریم با حضور وزیر علوم مجموعه ای از خوابگاه های دانشجویی را افتتاح کنیم که حدود ۸۰ درصد کارهای خوابگاه ها به اتمام رسیده و بازسازی و نوسازی شده اند.