خدمات کمیته امداد اردبیل بر اساس سیستم نیازسنجی ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دشتی با اشاره به اینکه ۳۶۰ مورد اقلام جهیزیه برای نوعروسان مورد حمایت این نهاد به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تهیه و در اختیار آنها قرار گرفت، اظهار کرد: با همکاری بخش خصوصی نیز ۶۰ مورد جهیزیه به ارزش ۷۲۰ میلیون تومان در بین مددجویان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه برای ۵۰ خانواده مورد حمایت که به تازگی صاحب مسکن شده بودند و مشکل وسیله گرمایشی داشتند، وسایل مورد نیاز تهیه و در اختیارشان قرار گرفت، افزود: «پکیچ» مناسب با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین مرکز نیکوکاری تهیه و در بین مددجویان توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با اشاره به شرایط جوی و بارش برف و باران گفت: ایزوگام پشت‌بام، لوله‌کشی گاز و تعمیرات کلی و جزئی برای ۲ هزار و ۴۰۰ باب از منازل مددجویان انجام می‌شود و نیز ۲۰۰ خانواده از «آبگرمکن دیواری» و ۲۰۰ خانوار دیگر با شروع فصل سرمای اردبیل از بخاری گازی بهره‌مند شدند.

وی با بیان اینکه علاوه بر برودت هوای سرد، امسال با شیوع ویروس کرونا نیز روبه‌رو هستیم، افزود: در دوره کنونی، اقشار آسیب‌پذیر بیش از هر زمان دیگری نیازمند یاری‌رسانی هستند که باید با همدلی و همکاری‌های گسترده‌تر گام‌های مؤثری برای رفع مشکلات آنها برداریم.

دشتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون خانوار تحت حمایت در سطح استان نیازمند تأمین ۶۰۰ بخاری گازی هستند، گفت: ۵۰۰ منزل مددجویی نیز فاقد «آبگرمکن» است که از نیکوکاران خواستاریم همچون گذشته یاریگر این نهاد در تأمین وسایل مورد نیاز خانواده‌های مورد حمایت باشند.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل با بیان اینکه تمامی خدمات کمیته امداد استان اردبیل بر اساس سیستم نیازسنجی به خانوار مورد حمایت ارائه می‌شود، اعلام کرد: مددکاران پس از رصد مشکلات اساسی خانوار مورد حمایت، آن را در سیستم‌نیازسنجی ثبت می‌کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن، خدمات به مددجویان ارائه شود.

وی با اعلام اینکه همچنان آماده دریافت کمک‌های مردمی برای تهیه و تأمین وسایل گرمایشی و پکیچ هستیم، بیان کرد: نیکوکاران می‌توانند از طریق سامانه الکترونیکی #۰۴۵*۸۸۷۷* و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۲۲۱۴ به آسان‌ترین شکل ممکن و با گوشی همراه خود به یاری خانوار تحت حمایت کمیته امداد و سایر اقشار آسیب‌پذیر استان اردبیل بشتابند.