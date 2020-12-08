تاکید مسئولان بر برخورد جدی با مقصران تهیه کلیپ مبتذل در کرمانشاه

خبرگزاری مهر، انتشار چند کلیپ مبتذل طی روزهای گذشته در فضای مجازی و هتک حرمت به تکیه عزاداری سید الشهدا (ع) و معرفی این مکان مقدس به عنوان مرکزی برای عکاسی هنجارشکنانه واکنش‌های مختلفی در استان کرمانشاه به دنبال داشت.

از آنجا که تکایا و ابنیه تاریخی کشور به عنوان میراث فرهنگی زیر نظر حفاظت و مدیریت وزارت صنایع دستی و گردشگری و میراث فرهنگی است، تکیه معاون الملک کرمانشاه نیز که یکی از بناهای مذهبی و با قدمت کرمانشاه محسوب می‌شود و با این عنوان تحت مدیریت و حفاظت میراث فرهنگی کرمانشاه است.

براساس بخشنامه داخلی وزارت میراث فرهنگی هرگونه عکسبرداری و تصویربرداری شخصی و عمومی برای تهیه فیلم و مستند بدون طی روال اداری و کسب مجوز رسمی از مدیر کل میراث فرهنگی در این اماکن ممنوع و در صورت عدم توجه به این بخشنامه افراد متخلف باید به دستگاه قضائی معرفی شود.

میراث فرهنگی به میراث بی فرهنگی تبدیل شده است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در خصوص انتشار این کلیپ، اظهار کرد: زمانی از مدیر کل میراث فرهنگی ناامید شدیم که در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با وجود هزاران مشکل از جمله اینکه کرمانشاه از هر چهار طرف حاشیه نشین دارد و جمعیت حاشیه نشین در کرمانشاه به ۴۰۰ هزار نفر می‌رسد از رویداد بی نتیجه کرمانشاه ۲۰۲۰ صحبت کرد.

حجت الاسلام یوسف احمدی خطاب به مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه گفت: شما مردم را به مسخره گرفته‌اید و اعلام کردید فیلم ساخته شده در تکیه معاون الملک فتوشاپ است در صورتی که یک بچه هفت ساله این می‌داند که فتوشاپ نرم‌افزار ویرایش عکس است، در حالی که براساس نظر کارشناسان فنی این فیلم مونتاژ شده نیست و به صورت واقعی در محل تکیه معاون الملک ساخته شده است.

احمدی با انتقاد از گفته‌های مدیرکل میراث فرهنگی در خصوص اعلام جعلی بودن فیلم ساخته شده در تکیه معاون الملک توسط پلیس فتا کرمانشاه، گفت: شما حتی به دستگاه انتظامی نیز تهمت زده و مسخره کردید، ما برای روضه امام حسین (ع) ارزش قائلیم و شما به همه مردم بی احترامی کردید.

احمدی گفت: طی صحبت‌هایی که با دادستان انجام شده و از خانواده‌های دستگیر شده سوال شده و گفتند که مجوز را از مدیر کل میراث فرهنگی کرمانشاه گرفتند و حتی شما مکان را قرنطینه کردید، برای آوازخوانی زنان نیز همین کار را انجام دادید.

وی با اشاره به سختی‌های صدور مجوز برای برگزاری مراسم دهه محرم در تکیه معاون الملک توسط میراث فرهنگی کرمانشاه، تصریح کرد: شما برای روضه سیدالشهدا در ایام محرم چه برخوردهای زشتی با بچه هیاتی‌های کرمانشاه کردید تا اجازه برگزاری مراسم در تکیه را دادید و تعهد گرفتید که یک میخ به دیوار تکیه زده نشود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه اذعان کرد: هر تصمیمی که می‌خواهد گرفته شود، این مجموعه (تکیه معاون الملک) متعلق به دین، مذهب و هیأت است و از این پس هر هفته باید مراسم مذهبی در این مکان برگزار شود.

این مقام مسؤول اظهار کرد: فیلم‌های مرتبط را به نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه نشان دادیم که در آن به منبر سیدالشهدا توهین می‌شود و این امر بی تدبیری‌های شما در اداره درست تکیه معاون الملک است.

وی افزود: این شهر از دیرباز محل تردد زائران به عتبات عالیات بوده و هست، شما روحیه مردم مؤمن و انقلابی این شهر را جریحه‌دار کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه تاکید کرد: باید تجمع اعتراضی به این اقدام موهن برگزار شود وگرنه مجدداً شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود.

وی ادامه داد: روحیه انقلابی نیاز به تجمع دارد و قطعاً این توهین به دستگاه عزاداری امام حسین (ع) حاصل بی‌تدبیری‌ها در مجموعه میراث فرهنگی است و این چین است که میراث فرهنگی به میراث بی‌فرهنگی تبدیل شده است.

با عاملان سازنده کلیپ تکیه معاون الملک برخورد قاطع می‌شود / ‏‬دستگیری سازندگان کلیپ مستهجن

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمانشاه، اظهار کرد: با انتشار خبرهایی در فضای مجازی مبنی بر استفاده از مانکن زنده در یکی از پاساژهای کرمانشاه، نیروی انتظامی با حمایت دستگاه قضائی با مغازه مربوطه برخورد کرد و صاحب مغازه، ۲ فردی که به عنوان مانکن در ویترین بودند و صاحب آتلیه دستگیر شده‌اند.

محمدرضا آمویی با اشاره به انتشار کلیپ مستهجن تکیه معاون الملک، گفت: این کلیپ با استفاده از مانکن‌های به نمایش گذاشته شده در همان پاساژ مستقیم ارتباط دارد و پس از بررسی‌ها و شناسایی یکی از مدل‌ها مدل مذکور که در تهران است حکم جلبش صادر شده است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت: این موضوع که در تکیه معاون الملک اتفاق افتاده برای مردم کرمانشاه که سالیانی در این مکان برای سیدالشهدا عزاداری کردند قابل قبول نیست، و نیروی‌انتظامی بر سر این موضوع کوتاه نخواهد آمد و با عاملان آن برخورد جدی صورت می‌گیرد.

وی افزود: سایر تصاویری از هنجارشکنی در این مکان مقدس به دست پلیس رسیده که در دست بررسی قرار گرفته است.

آمویی یادآور شد: پلیس کرمانشاه در خصوص کلیپ مورد ادعا در تکیه معاون در حال رسیدگی است و تا این لحظه هیچ‌گونه اظهار نظری انجام نگرفته است و نقل قول‌هایی از زبان پلیس فتا در این خصوص واقعیت ندارد.

برای احترام به خون شهدا مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه باید برکنار شود

رئیس شورای شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمانشاه در شرح غیرت، اظهار کرد: غیریت به سه دسته، غیریت ناموسی، غیرت وطنی و غیرت دینی تقسیم می‌شود.

حجت الاسلام محمد ضیغمیان خطاب به مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه گفت: در نظامی که برای دفاع از اسلام این همه شهید داده و اجازه ندادیم یک ذره از خاک این کشور جدا شود، باید غیرت دینی داشته باشید زیرا خون این شهیدان در راه اسلام فدا شده است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمانشاه گفت: اقتصاد که مسبب اصلی وضعیت بد فعلی آن دولت است عملاً نابود شده است، دیگر قرار نیست دینمان هم نابود شود.

وی با اشاره به اظهارات مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه در خصوص فرزند شهید بودنش، گفت: بی‌غیرتی دینی را تحمل نمی‌کنیم و مدیرکل میراث فرهنگی برای احترام به شهدا باید برکنار شود.