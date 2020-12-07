بایدن وزیر بهداشت خود را معرفی کرد/ اولین لاتین تبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی اِن‌بی‌سی، جو بایدن نامزد دموکرات مدعیِ پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰ امروز دوشنبه «خاویر بسرا» را به عنوان وزیر بهداشت و خدمات انسانی مورد نظر خود معرفی کرد.

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، «خاویر بسرا» دادستان کل کالیفرنیا ۶۲ سال داشته و تا کنون ۱۲ دوره قانون‌گذار مجلس نمایندگان آمریکا بوده است.

به گزارش اِن‌بی‌سی، اگر وی برای این سِمت مورد تأئید قرار گیرد، اولین لاتینی‌تبار خواهد بود که مسئولیت وزارت بهداشت در آمریکا را بر عهده خواهد گرفت.

اگرچه بایدن خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر معرفی کرده است؛ این امر تا کنون از سوی هیچ مرجع رسمی در امریکا مورد تأئید قرار نگرفته است.

گفتنی است، هر دو نامزد اصلی در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰ (ترامپ و بایدن) پیش از برگزاری و نیز پس از اتمام آن، یکدیگر را به دست داشتن در توطئه‌چینی علیه هم متهم کرده اند؛ واقعیتی که نقصان بزرگ در کشور مدعی لیبرال دموکراسی را به وضوح نشان می دهد.