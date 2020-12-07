قاتل دختر ۲۲ ساله در دهلران دستگیر شد

عین الله نیازی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی انتقال پیکر بی جان یک دختر ۲۲ ساله از روستای ذوالفقار واقع در بخش دشت عباس به درمانگاه شهر موسیان، طی تماس پرسنل درمانگاه با پلیس، بلافاصله نیروی نظامی به محل مراجعه می‌کنند.

وی بیان کرد: مأموران کلانتری موسیان بعد از مشاهده پیکر بی جان این خانم به موضوع مشکوک و موضوع را به دستگاه قضائی اطلاع می‌دهند که با دستور قضائی مأموران پلیس آگاهی در محل درمانگاه حاضر شدند.

رئیس دادگاه عمومی بخش موسیان و دشت عباس اظهار کرد: بعد از بررسی‌های فنی و تخصصی پلیس آگاهی در محل و حضور پزشکی قانونی دال بر خفگی، بلافاصله موضوع دستگیری قاتل در دستور کار قرار پلیس آگاهی قرار گرفت.

نیازی فر عنوان کرد: خانواده مقتول از نحوه فوت و چگونگی اتفاق اظهار بی اطلاعی کردند.

وی اظهار کرد: در تحقیقات صورت گرفته، برادر مقتول به بزه ارتکابی خود معترف و پس از تشکیل پرونده راهی زندان و تحقیقات در این راستا در جریان است.

رئیس دادگاه عمومی بخش موسیان و دشت عباس اظهار داشت: در اعتراف اولیه قاتل اختلاف خانوادگی را دلیل قتل عنوان کرده است.