جابری انصاری از معاونت کنسولی، امور مجلس و ایرانیان استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه از پذیرش استعفای حسین جابری انصاری از سمت معاونت کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه از سوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و انتصاب سید کاظم سجادی به جانشینی وی به عنوان معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان خبر داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با قدردانی از تلاش‌های موثر و مثمرثمر جابری انصاری در دوره تصدی، برای سید کاظم سجادی در آغاز مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

سید کاظم سجادی مسئولیت های سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری ارمنستان، مدیرکل امور ایرانیان، مدیرکل اقتصاد مقاومتی و مشاور وزیر امور خارجه را در سابقه کاری خود دارد.