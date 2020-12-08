تصویب نشدن منطقه آزاد اینچه برون جفا به گلستان است

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۶ ماه از روی کار آمدن مجلس ششم می‌گذرد و در این مدت تلاش کردیم در نشست با استاندار، مدیران و سرمایه گذاران اولویت‌های استان را شناسایی کنیم.

وی افزود: اولویت هایی که در رشد و توسعه متوزان استان به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی نقش آفرینی کند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این ۱۰ پروژه شامل پتروشیمی، راه آهن گرگان - مشهد، راه آهن گرگان- اینچه برون- شاهرود، زیرساخت های حوزه بهداشت و درمان، پروژه های تأمین آب آشامیدنی به ویژه در گرگان، پروژه های گردشگری و صنایع دستی، راه اندازی جاده های مواصلاتی است که در اولویت بررسی قرار دارد.

منتظری با بیان اینکه زیرساخت های درمانی استان ضعیف بوده و باید کمبودها برطرف شود، گفت: طی این مدت گام های خوبی در زمینه راه اندازی بیمارستان تخصصی کودکان گرگان، بیمارستان جایگزین پنج آذر و ارتقاء بیمارستان آل جلیل آق قلا برداشته شده است.

وی به لایحه منطقه آزاد تجاری گلستان هم اشاره کرد و افزود: تصویب این منطقه می تواند در تحولات استان اثرگذار باشد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هم اکنون مصوبه منطقه آزاد اینچه برون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و آنجا متوقف شده است زیرا نقدهایی در خصوص لوایح سایر مناطق آزاد کشور وجود داشت و به همین سبب منطقه آزاد گلستان هم تأیید نشد.

منتظری افزود: رایزنی های لازم برای حل مشکل منطقه آزاد را با مسئولان امر، آغاز کرده، در نتیجه یک تیم برای بررسی و مطالعه وضعیت و ظرفیت‌های استان به استان آمدند و نشست با مدیران اقتصادی در استانداری برگزار شد.

وی بیان کرد: با بازدید صورت گرفته، نگاه به استان تغییر کرد و آنها بیان کردند که اگر منطقه آزاد تجاری اینچه برون تایید نشود به استان جفا شده است.

منتظری اظهارکرد: تمام زیرساخت‌ها و ظرفیت های لازم برای راه اندازی منطقه آزاد تجاری در استان فراهم بوده و به نظر می رسد با برآوردی که از سفر داریم، زمینه تأیید منطقه آزاد تجاری اینچه برون فراهم شده است.