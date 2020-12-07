نیروهای امنیتی عراق معاون «خلیفه داعش» را دستگیر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «یحیی رسول» سخنگوی ارتش عراق روز دوشنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور یکی از سرکردگان گروهک تروریستی داعش را در استان غربی الأنبار دستگیر کرده‌اند.

رسول در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت: «در پی عملیات تجسس متمرکز و تلاش‌های اطلاعاتی مشترک و سطح بالا، ستاد ضد تروریسم وابسته به یگان عملیات‌های ویژه [ارتش عراق] عملیاتی را در استان الأنبار اجرا کرد که به دستگیری یکی از سرکردگان خطرناک و تروریست، معاون خلیفه داعش در عراق انجامید».

سخنگوی ارتش عراق همچنین اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور دو تروریست دیگر را که در نبرد تکریت در سال ۲۰۱۴ شرکت داشتند، در استان مرکزی «صلاح الدین» عراق دستگیر کرده‌اند. گفتنی است که نبرد تکریت به پیروزی داعش و تلفات سنگین نیروهای عراقی انجامید.

شایان ذکر است که در اواخر سال ۲۰۱۷، عراق پیروزی خود را در نبرد با داعش اعلام کرد؛ با این حال نیروهای نظامی این کشور همچنان در حال انجام عملیات علیه شبه نظامیان وابسته به این گروهک تروریستی و سلول‌های خفته ای هستند که در نقاط مختلف عراق فعالیت می‌کنند.