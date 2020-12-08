مدیر عامل جدید شرکت هواپیمایی کیش معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش ، در مراسمی که عصر دوشنبه با حضور دکتر مظفری و جمعی از مسئولان این سازمان و شرکت هواپیمایی کیش در تهران برگزار شد با اعطای حکمی از سوی دکتر مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کاپیتان سید جواد هاشمی تهرانی به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش معرفی و از زحمات دکتر فرزانه شرفبافی مدیر عامل سابق کیش ایر قدردانی شد.

نقش کلیدی کیش ایر درمدیریت بحران ناشی از کرونا

دکتر غلامحسین مظفری در مراسم معارفه کاپیتان سیدجوادهاشمی تهرانی مدیر عامل جدید کیش ایر، با تاکید بر نقش موثر شرکت هواپیمایی کیش در پیشبرد اهداف توسعه ای سازمان و رونق صنعت گردشگری گفت: تقویت کیش ایر و اقتدار این شرکت با هدف تاثیر گذاری بیشتر در عرصه حمل و نقل هوایی کشور یکی از مهم ترین عوامل موثر در توسعه همه جانبه جزیره کیش است.

وی با ابراز خرسندی از شرایط فعلی شرکت هواپیمایی کیش اظهار داشت: با وجود تشدید تحریم ها و همه گیری کرونا، کیش ایر توانسته است کارنامه قابل قبولی ارائه کند، اگرچه انتظار می رود با توسعه همکاری های بین بخشی و برقراری مجدد پروازهای خارجی روند روبه رشد فعالیت ها قوت گیرد.

دکتر مظفری با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی جزیره کیش برای رونق اقتصادی این جزیره به توانمندی ها و ظرفیت های کیش ایر امید فراوانی دارند گفت : در همه گیری کرونا استفاده بهینه از ظرفیت های شرکت هواپیمایی کیش مانع از بروزمشکلات دشوار و طاقت فرسا در منطقه شد.

وی با اعلام اینکه بار سنگین مدیریت بحران در ماه های نخست همه گیری کرونا در منطقه آزاد کیش بر دوش شرکت هواپیمایی کیش بود تصریح کرد: با وجود شرایط ناشی از کرونا از خرداد امسال تا کنون آمار مسافران جزیره کیش ۹ درصد افزایش داشته است و این موفقیت بزرگ در حفظ برند کیش به عنوان قطب گردشگری کشور را مرهون تلاش مجموعه کیش ایر هستیم.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: رعایت پروتکل های بهداشتی، برند سازی و جلب اطمینان و رضایت مسافر راهکارهایی بود که موفقیت شرکت هواپیمایی کیش را در شرایط سخت کرونایی تضمین کرد.

دکتر غلامحسین مظفری ضمن تقدیر از تلاش های دکتر فرزانه شرفبافی مدیر عامل سابق شرکت هواپیمایی کیش در جهت پیشبرد اهداف این شرکت و توسعه صنعت حمل و نقل هوایی با وجود شرایط سخت تحریم و همه گیری کرونا اظهار داشت : تلاش دکتر شرفبافی و مجموعه همکارانشان سبب شد تا کیش ایر از شرایط سخت کنونی به سلامت و موفقیت گذر کند و خوشنامی این شرکت به عنوان یک شرکت هواپیمایی با شفافیت و سلامت کاری حاصل همدلی و تلاش مدیران و کارکنان مجموعه است.

وی افزود : با توجه به ضرورت خصوصی سازی کیش ایر، مسئولیت این شرکت از سازمان منطقه آزاد کیش به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شده و تغییراتی در ساختار مدیریتی این شرکت ایجاد خواهد کرد.

دکتر مظفری با اشاره به مشکلات فراوانی که در چند سال اخیر شرکت هواپیمایی کیش با آن روبه رو بود گفت: خوشبختانه بخش عمده این مشکلات حل شده و امروزه با استقرار کمیته های مختلف و تعیین تکلیف مباحثی چون بودجه عملیاتی و قیمت های تمام شده و همچنین استقرار اعضای موظف هیات مدیره در شرکت و پذیرش مسئولیت های اجرایی، شرایط فعالیت در شرکت هواپیمایی کیش سهل تر و بهینه تر شده است.

مظفری با تقدیر از تلاش های مسئولانه مدیر عامل سابق کیش ایر تاکید کرد: دکتر شرفبافی یک سرمایه اجتماعی ارزشمند برای سازمان منطقه آزاد کیش است و به طور قطع از تجارب وی در زمینه ها مختلف استفاده خواهیم کرد.

دکتر فرزانه شرفبافی نیز با اشاره به چالش های فراوان صنعت حمل و نقل هوایی کشور به دلیل تحریم ها و همه گیری کرونا گفت : کیش ایر در سفید نگه داشتن وضعیت جزیره کیش در ماه های اوج گیری کرونا نقشی بی بدیل داشته است.

شرفبافی ایجاد سیستم مدیریت گروهی را یکی از موثر ترین روش ها برای ساماندهی شرایط کیش ایر عنوان کرد و اظهار داشت : با ایجاد ۱۶ کمیته از جمله کمیته توسعه فروش و املاک و مستغلات بسیاری از کارهای معوق در کیش ایر ساماندهی و پرونده های بسیاری تعیین تکلیف شدند.

وی همچنین از موفقیت کیش ایر در انجام روال اداری و بانکی و کسب موافقت جهت دریافت تسهیلات کرونایی به ارزش ۹۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت : خوشبختانه این مبلغ جهت تهیه ارز و خرید قطعات لازم برای تعمیرات ناوگان هواپیمایی کیش ایر اختصاص یافته است.

به گفته شرفبافی ایجاد و راه اندازی کارگاه تخصصی مهندسی و تعمیرات هواپیماهای MD در شرکت هواپیمایی کیش، فعال سازی برخی گواهینامه ها و کارت های بازرگانی شرکت هواپیمایی کیش، استقرارسیستم ایمنی کارکنان و تشکیل شورای ایمنی از جمله فعالیت های موثری است که در یک سال و نیم گذشته انجام شده است.

کاپیتان سید جواد هاشمی تهرانی نیز با تقدیر از تلاش های دکتر شرفبافی در ایجاد یک سیستم کارآمد گفت : بی تردید تلاش های ارزشمندی در شرکت هواپیمایی کیش انجام شده است و هدف ما نیز ادامه همین مسیر و تلاش برای اعتلای جایگاه کیش ایر خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد که اعضای هیات مدیره کیش ایر با همدلی و تجارب ارزشمند خود، این مجموعه را برای کسب موفقیت های چشمگیر در عرصه صنعت حمل و نقل هوایی و رونق صنعت گردشگری کشور یاری کنند.

شایان ذکر است کاپیتان سید جواد هاشمی تهرانی پیش از این به عنوان مدیرعامل شرکت تخصصی تامین و پشتیبانی قطعات هوایی کشور فعالیت می کرده است .

همچنین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با هدف تقویت مرکز تازه تاسیس نوآوری در جزیره کیش، فرزانه شرفبافی را به سمت عضو هیات امنا و قائم مقام مدیر مرکز نوآوری منصوب کرد.