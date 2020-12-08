به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کتابفروشی‌های عضو طرح پاییزه کتاب ۹۹ طی ۱۳ روز کاری تسویه حساب شد.

طرح پاییزه کتاب ۹۹ همزمان با بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران به مدت هفت روز با مشارکت و استقبال ۸۱۶ کتابفروشی فعال در سراسر کشور برگزار شد و طی آن ۴۵۸ هزار و ۸۳۳ نسخه کتاب به مبلغ ۱۹۸ میلیارد و ۱۳۷ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۷۳۰ ریال خریداری شد.

گفتنی است، در پانزدهمین دوره طرح توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشی‌ها، سقف مجاز برای هر خریدار افزایش ۲۵ درصدی داشت و در این دوره هر خریدار می‌توانست تا سقف ۲۰۰ هزار تومان کتاب بخرد.