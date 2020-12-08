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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۴

طی ۱۳ روز کاری؛

کتابفروشی‌های «پاییزه کتاب ۹۹» مطالبات خود را دریافت کردند

کتابفروشی‌های «پاییزه کتاب ۹۹» مطالبات خود را دریافت کردند

طی ۱۳ روز کاری با ۸۱۶ کتابفروشی فعال عضو طرح «پاییزه کتاب ۹۹» تسویه حساب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کتابفروشی‌های عضو طرح پاییزه کتاب ۹۹ طی ۱۳ روز کاری تسویه حساب شد.

طرح پاییزه کتاب ۹۹ همزمان با بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران به مدت هفت روز با مشارکت و استقبال ۸۱۶ کتابفروشی فعال در سراسر کشور برگزار شد و طی آن ۴۵۸ هزار و ۸۳۳ نسخه کتاب به مبلغ ۱۹۸ میلیارد و ۱۳۷ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۷۳۰ ریال خریداری شد.

گفتنی است، در پانزدهمین دوره طرح توزیع یارانه کتاب از طریق کتابفروشی‌ها، سقف مجاز برای هر خریدار افزایش ۲۵ درصدی داشت و در این دوره هر خریدار می‌توانست تا سقف ۲۰۰ هزار تومان کتاب بخرد.

کد مطلب 5090571

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