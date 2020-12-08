نمایشگاه هوایی پاریس به علت پاندمی کرونا لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، گروه سازمان‌دهندگان نمایشگاه هوایی پاریس، معروف به لابورگت، اعلام کرد به علت وضعیت نامشخص به وجود آمده با بحران کرونا، رویداد سال آینده را کنسل کرده‌اند. آنها می‌گویند این تصمیم اجتناب‌ناپذیر بوده است.

هیأت مدیره گروه سازمان‌دهنده نمایشگاه هوایی پاریس، اس‌آی‌اِی‌ای، در توافق با هیأت‌مدیره اتحادیه صنایع هوافضای فرانسه، جیفاس، با توجه به نامشخص بودن وضعیت سلامتی برای شرکت‌کنندگان در چنین اجلاسی، مجبور به اتخاذ این تصمیم اجتناب‌ناپذیر شدند.

قرار بود پنجاه و چهارمین نمایشگاه هوایی پاریس در سال آینده در ۲۱ تا ۲۷ ژوئن برگزار شود.

طبق بیانیه منتشر شده نمایشگاه هوایی بعدی در ۲۰۲۳ برگزار خواهد شد و تاریخ دقیق آن هم متعاقباً اعلام می‌شود. همچنین کلیه هزینه‌ها و خسارت‌های شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه به عهده برگزارکنندگان خواهد بود.