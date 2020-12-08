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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۷

بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی؛

هوای سرد همچنان ماندگار است

هوای سرد همچنان ماندگار است

از امروز تا آخر هفته در شرق و جنوب شرق کشور کاهش دمای حدود پنج تا ۱۰ درجه سانتیگراد رخ می‌دهد و در سایر نقاط کشور نیز ماندگاری هوای سرد پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی امروز در برخی مناطق سواحل دریای خزر، شمال شرق، هرمزگان، دریای عمان، شرق تنگه هرمز، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات کرمان بارش پراکنده و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

فردا در برخی مناطق شمال غرب، غرب دریای خزر و شمال شرق بارش رخ می‌دهد، طی روز پنجشنبه در برخی مناطق شمال غرب، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، دامنه‌های زاگرس مرکزی و در برخی مناطق استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان بارش باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف خواهیم داشت.

طی روزهای جمعه و شنبه در برخی مناطق سواحل دریای خزر و شمال شرق بارش پراکنده و در ارتفاعات مناطق سردسیر بارش برف دور از انتظار نیست.

از امروز تا آخر هفته در شرق و جنوب شرق کشور کاهش دما حدود پنج تا ۱۰ درجه سانتیگراد رخ می‌دهد، در سایر نقاط کشور نیز ماندگاری هوای سرد پیش‌بینی می‌شود.

طی امروز خلیج فارس و تنگه هرمز و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شرق خلیج فارس و تنگه هرمز مواج خواهد بود.

کد مطلب 5090708

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