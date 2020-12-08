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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۳:۵۰

استاندار بوشهر:

خسارت‌های سیل در وحدتیه جبران می‌شود/ برآوردها انجام شد

خسارت‌های سیل در وحدتیه جبران می‌شود/ برآوردها انجام شد

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: به منظور جبران خسارت‌های سیل‌زدگان در وحدتیه برآوردها انجام شده است و از ظرفیت همه دستگاه‌ها استفاده خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر سه‌شنبه در بازدید از مناطق سیل‌زده شهرستان دشتستان اظهار داشت: در حالی که میانگین بارش سالانه استان بوشهر حدود ۲۵۰ میلیمتر است، در دشتستان بارش ظرف دو ساعت ۱۶۰ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

وی اضافه کرد: این حجم بارش تبدیل به سیل شده است و بعد از این حادثه دستگاه‌های اجرایی مسئولان در منطقه حضور داشته و تقسیم کار انجام شده است.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه بیشترین خسارت‌های سیل اخیر در شهر وحدتیه بوده است، بیان کرد: خسارت‌هایی به دیگر نقاط استان و خصوصاً شهرستان دشتستان وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه خسارت‌هایی به زندگی مردم در وحدتیه وارد شده است، ادامه داد: در اولین اقدام باید نسبت به لایروبی اقدام شود و پاکسازی محیط انجام شود و کمک‌ها در فاز بعدی است.

گراوند افزود: مشغول تقسیم کار هستیم تا دستگاه‌های حمایتی نیازمندی‌ها و آسیب‌های وارد شده به افراد تحت پوشش را شناسایی کرده و میزان آسیب‌های وارد شده را برآورد کرده و کمک‌های لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به بازدید معاون بنیاد مسکن کشور از مناطق سیل زده وحدتیه خاطرنشان کرد: در حوزه واحدهای مسکونی از ظرفیت بنیاد مسکن استفاده خواهد شد.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه خسارت‌های وارد شده به مردم برآورد شده است و چون دقیق نیست اعلام نمی‌کنیم، تصریح کرد: در حوزه راه، آب، برق و تأسیسات شهری و عمران روستایی خسارت‌هایی وارد شده که برآورد آن هم انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی نیز آسیب دیده است، اضافه کرد: قول‌هایی را گرفته‌ایم که در سریع‌ترین زمان نسبت به جبران خسارت‌ها اقدام شود.

گراوند افزود: ممکن است در چنین شرایطی کمبودهایی وجود داشته باشد ولی تاکید کرده‌ایم که کمک‌های لازم به همه آسیب‌دیدگان انجام شود.

کد مطلب 5090895

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