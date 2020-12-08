آلمان و فرانسه نیمه رسانا می سازند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، ۱۳ کشور اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و اسپانیا قصد دارند با همکاری یکدیگر در توسعه فناوری پردازشگر نیمه رسانا سرمایه گذاری کنند.

چنین اقدامی به رشد اروپا در حوزه تولید نیمه رسانا، بخش های مرتبط با آن و همچنین فناوری های مخصوص دستگاه های متصل به یکدیگر و پردازش اطلاعات کمک می کند و به این قاره قدرت رقابت با آمریکا و آسیا را می دهد.

در حال حاضر سهم اروپا از بازار۴۴۰ میلیارد یورویی نیمه رسانای جهان ۱۰ درصد است. علاوه برآن اروپا برای تولید دستگاه ها به تراشه هایی وابستگی دارد که در نقاط دیگری تولید می شوند. طبق گزارش رویترز این وابستگی به زنجیره ذخایر خارجی طی شیوع ویروس کرونا بیش از پیش آشکار شد. علاوه برآن نگرانی های امنیتی نیز بر حساسیت این موضوع افزود.

در اوایل سال جاری اتحادیه اروپا برای تخصیص ۱۴۵ میلیارد یورو به توسعه این بخش توافق کرد. در بیانیه مشترک این ۱۳ کشور آمده است: چنین روندی نیازمند تلاش دسته جمعی جهت جمع آوری سرمایه برای هماهنگ سازی اقدامات است.