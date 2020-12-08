به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در آیین افتتاح و کلنگ زنی ۴۶ پروژه آموزشی، ورزشی، توان‌بخشی سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی که به‌طور هم‌زمان و به‌صورت دورسخنی برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری اوقات احساس می‌کردم همه ما درنهایت شغلی را پیدا خواهیم کرد و امرارمعاش می‌کنیم اما خداوند متعال گاهی اوقات لطفی به انسان می‌کند و شغلشان را درجایی قرار می‌دهد که اثر وجودی‌شان بر طیفی از جامعه باقی می‌ماند.

وی افزود: برخی انسان‌ها روح، جان، احساس و عاطفه‌شان را در یک کار می‌گذارند. آن‌ها که خیر جمعی می‌کنند این‌گونه هستند. درروند فعالیت‌های کاری‌ام از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، برخی لحظه‌های عمرم روی کل عمرم سایه می‌اندازد. وقتی به عقب نگاه می‌کنیم تلخی بیشتر می‌بینیم، ولی شیرینی‌هایی هم وجود دارد که در پی آن زندگی برخی افراد با اقدام ما متحول شده است.

سخنگوی دولت اظهار کرد: چند سال طول کشید تا قانون جامع حمایت از معلولان تدوین و تصویب شد.

وی با گرامیداشت روز جهانی معلولان گفت: باید در روزهای این‌چنینی، آسیب‌های کاری را شناسایی و نقاط قوت را تقویت کنیم. این مناسبت‌ها، فقط اسم نیستند و امید است در هفته معلولان مانیفستی از اقداماتی که باید انجام شود استخراج شود. معلولیت یک مقوله تک‌بعدی نیست و چند متغیره است و ذینفعان متعدد دارد.

ربیعی افزود: زندگی یک فرد دارای معلولیت پیچیدگی‌های زیادی دارد، از زندگی اجتماعی گرفته تا آموزش، بهداشت و درمان. نیاز است که دانشمان را در این زمینه هرروز بیشتر کنیم. متأسفانه گاهی تقلیل گرایانه به این موضوع می‌نگریم.

وی بابیان اینکه در زمینه غربالگری‌ها و آزمایش‌های ژنتیکی اقدامات خوبی را در وزارت رفاه آغاز کردیم، گفت: رقم خوبی برای اجرای قانون حمایت از معلولان در بودجه دیده‌شده است. قرار بود تا سال ۱۴۰۰ کل منابع موردنیاز قانون را سال‌به‌سال پوشش دهیم که به علت مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها میسر نشد اما بااین‌حال رقم خوبی برای سال آینده دیده‌شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: در ایده‌های ما این موضوع بود که غربالگری آلزایمر را برای زندگی شاداب دوره سالمندی هم آغاز کنیم. درمجموع باید روی غربالگری‌ها سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشیم. انواع سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی مانند اشتغال و آموزش فنی باید معطوف به معلولان بشود.

وی بابیان اینکه یکی از تلاش‌های دولت این بود که سیاست‌گذاری معطوف به افراد معلول را بتوانیم در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی کنیم، گفت: حتی در کتاب‌های درسی هم سیاست‌گذاری معطوف به معلولان نداریم. سیاست‌گذاری مربوط به کار و تلاش هم در کتاب‌های درسی نداریم. سیاست‌گذاری معطوف به افراد معلول آغازشده و باید به سمت نهادینه‌سازی آن پیش برویم.

ربیعی بابیان اینکه معلولان در جامعه راحت حرکت نمی‌کنند و فرصت‌های برابر اجتماعی پیدا نمی‌کنند، اظهار کرد: توانمند کردن معلول و سیاست‌گذاری معطوف به معلول باید موردتوجه قرار بگیرد و علی‌رغم اینکه بار عاطفی و اخلاقی دارد، به‌عنوان یک وظیفه و حقوق مطرح است. در زمینهٔ ایجاد فرصت‌های برابر مسیر طولانی در پیش داریم، ولی ایجاد زیرساخت‌ها بسیار مهم است. باید نگاه آموزش، به فرد دارای معلولیت معطوف شود. کار بزرگ ما آموزش به جامعه است و جامعه باید نوع برخورد با معلولان را فرابگیرد.

وی ادامه داد: در آسیب‌شناسی که انجام دادم دریافتم بیشتر روی فرد معلول متمرکز شدیم اما هنوز نیاز به کار زیادی روی خانواده و جامعه داریم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در حوزه خیر جمعی نیز باید کارکنیم، اظهار کرد: جامعه تصور می‌کند فقط باید پول بدهد که چیزی ساخته شود. اما اگر بتوانیم طیفی از خیر جمعی ترویج کنیم به سمت خوبی پیشرفته‌ایم. مثلاً یک معلم ریاضی یا یک معلم موسیقی و نقاشی خوب می‌تواند وقتش را به آموزش معلولان اختصاص دهد. گاهی حتی لبخند و عاطفه‌مان را هدیه بدهیم. برخی امکان مادی ندارند ولی می‌توان از دانش و توانایی‌های دیگر آن‌ها بهره‌مند شد.

وی با تأکید بر اینکه به نیازسنجی‌های نوین نیاز داریم، عنوان کرد: باید روی آموزش سایر مهارت‌ها به معلولان نیز کارکنیم. برای گروه‌های ثانویه مرتبط با معلولیت مانند خانواده‌ها محتوای آموزشی تولید کنیم. یکی از جدیدترین دیدگاه‌ها آموزش تلفیقی است اما برای برخی از دانش آموزان با نیازهای ویژه این امکان وجود ندارد. طبق دیدگاه‌های جدید باید آموزش تلفیقی را گسترش داد.

ربیعی بابیان اینکه بچه‌های دارای معلولیت باید بیشتر انرژی‌شان را برای جنگیدن با ناهمسانی‌هایی که دیگران و جامعه برایشان ایجاد کرده‌اند صرف کنند گفت: اگر بتوانیم کاری کنیم که فرد معلول انرژی‌اش را برای توانمند کردن خودش صرف کند اقدام بزرگی کرده‌ایم.