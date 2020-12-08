ساماندهی دو هزار و ۸۲۷ نفر در طرح شهید سلیمانی کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برومند زاده ظهر سه شنبه در گفت و گوی مجازی با خبرنگاران افزود: در طرح سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی شبکه سازی در قالب ۷۳۶ تیم اجرایی در سراسر استان تا سطح روستاها انجام و بیش از دو هزار و ۸۲۸ نفر را در این شبکه‌ها ساماندهی کردیم.

برومند زاده تصریح کرد: بر اساس تصمیماتی که به صورت مشترک بین مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج گرفته شد، در قالب تفاهم نامه‌ای طرح سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ابلاغ شد.

وی ابراز داشت: از ابتدای ابلاغ این طرح به استان‌ها موضوع در دستور کار قرار گرفت و جلسات هماهنگی استانی در ستاد استانی انجام شد.

برومند زاده خاطرنشان کرد: ۸۶۰ نفر از عوامل و دست اندر کاران اصلی طرح شهید سلیمانی را به صورت حضوری در کهگیلویه و بویراحمد آموزش دادیم و بقیه با استفاده از تشکیل شبکه به صورت حضوری و هم غیر حضوری آموزش‌های لازم را فرا گرفتند.

معاون هماهنگ کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس ساختار تعریف شده در هر استان، استاندار به عنوان رئیس قرارگاه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی به عنوان جانشین قرارگاه استان و فرمانده سپاه به عنوان فرمانده عملیات میدانی مشخص شدند.

برومند زاده خاطرنشان کرد: بعد از تشکیل جلسات قرارگاه استانی و تعیین وظایف ادارات، انجمن‌ها و سازمان‌های مختلف در قالب یک طرح بومی با ۲۰ مصوبه استانی به همه شهرستان‌ها ابلاغ شد.

برومند زاده به روند کار در طرح شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: مبنای کار در این طرح بر اساس پنج کمیته شامل حمایت و قرنطینه خانگی، رهگیری و مراقبت، آموزش همگانی، پایش و نظارت و تشکیل تیم‌های حمایتی مراقبتی نظارتی شکل گرفته است.

وی افزود: مسئولیت دو کمیته شامل حمایتی و کمیته عملیاتی محله را بسیج برعهده دارد و مسئولیت سه کمیته دیگر نیز بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است و بسیج به عنوان عضو همکاری دارد.

وی ابراز داشت: در قالب کمیته عملیاتی محله سه تیم اجرایی در استان تشکیل شد که تیم‌های نظارتی وظیفه رصد بازار، اجتماعات، صنوف مختلف، اماکن شلوغ، مراسم‌های عروسی‌ها و عزاداری‌ها و … را برعهده دارند و گزارشات لازم را به دستگاه‌های حاکمیتی از جمله نیروی انتظامی، اصناف و بهداشت محیط می‌دهند تا اقدامات پیشگیرانه لازم انجام شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: تیم‌های مراقبتی رصدگر که به عنوان همکار تیم‌های مراقبتی بهداشت و درمان بحث عملیات میدانی را عهده دار هستند بعد از اینکه بیماریابی از منزل شروع شد و پایش توسط تیم‌های تخصصی بهداشت صورت گرفت وظیفه نظارت، کنترل و قرنطینه افراد در خانواده‌ها را برعهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: تیم‌های حمایتی که زیر مجموعه کمیته حمایتی فعالیت می‌کنند وظیفه پشتیبانی و کمک به افراد سالمند در معرض خطر و افراد درگیر کرونا را برعهده دارند که این کمک‌ها در قالب بسته‌های معیشتی، تأمین نیازهای دارویی و سرکشی از بیماران زمینه‌ای در محله‌ها و افراد در معرض خطر خواهد بود.

برومند زاده گفت: طرح شهید سلیمانی از نهم آذر ۹۹ در همه شهرستان‌های استان به صورت میدانی آغاز شده و در حال انجام فعالیت میدانی هستند و چشم اندازی که برای طرح پیش بینی شد در قالب یک برنامه چهار ماهه است.

وی اظها: داشت در ۱۰ روزی که از شروع میدانی طرح در استان کهگیلویه و بویراحمد می‌گذرد بازخوردهای بسیار خوبی در بحث فرهنگ سازی، آموزش عمومی مردم، پیشگیری از اجتماعات غیر ضروری مثل عروسی‌ها و مراسمات عزا و سایر تجمعات مشاهده می‌شود.

وی ابراز داشت: در حال حاضر با استفاده از سامانه ۴۰۳۰ و درگاه‌های اینترنتی که در اختیار مراکز بهداشت می‌باشد تماس خانواده‌ها ثبت می‌شود و اگر فردی از اعضای خانواده مشکوک به کرونا باشد تیم‌های مراقبتی مرکز بهداشت یا خانه‌های بهداشت روستایی به خانه افرادی که تماس گرفته‌اند مراجعه می‌کنند و بیماریابی از منزل شروع می‌شود.

برومند زاده گفت: در این طرح ارتباط افراد درگیر و مشکوک به کرونا با جامعه و مراکز درمانی قطع می‌شود و بیماریابی از خانواده‌ها شروع و انجام عملیات درمان، قرنطینه خانگی و آموزش‌های لازم در خانه به بیماران داده می‌شود.

وی افزود: چنانچه نیاز باشد بیمار به مراکز درمانی ارجاع داده شود توسط تیم‌های مراقبتی و با مدیریت و کنترل لازم با آمبولانس انجام می‌شود تا در مسیر انتقال فرد مبتلا، از ابتلای سایر افراد پیشگیری شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: اجرای هر طرح پیشگیرانه ای نیاز به همکاری و همراهی مردم دارد و هر چقدر ظرفیت امکانات و نیروی انسانی زیاد باشد اگر مردم همکاری نکنند درصد موفقیت طرح پایین است لذا موفقیت طرح شهید سلیمانی نیازمند مشارکت جدی عموم مردم است.

وی بیان کرد: مردم به محض اینکه علائم کرونا در خود یا اعضای خانواده احساس کردند نیازی به مراجعه حضوری به بیمارستان‌ها نیست و خود قرنطینه کردن را در دستور کار قرار دهند و به مراکز بهداشتی، خانه‌های بهداشت روستایی و یا پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج اطلاع دهند تا تیم‌های مراقبتی وارد عمل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح مهم و بزرگ محله محور با نام سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با هدف تشخیص سریع کرونا، قطع زنجیره شیوع آن و اجرای دستورالعمل بهداشتی در استان عملیاتی شده است.