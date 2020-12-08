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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۷

در اطلاعیه‌ای اعلام شد؛

سامانه ثنای قوه قضاییه هک نشده است

سامانه ثنای قوه قضاییه هک نشده است

در پی پخش شایعه‌ای مبنی بر هک سامانه ثنای قوه قضاییه در فضای مجازی، دفتر امنیت فناوری اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه این شایعه را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی پخش شایعه‌ای مبنی بر هک سامانه ثنای قوه قضائیه در فضای مجازی، دفتر امنیت فناوری اطلاعات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با تکذیب این شایعه اعلام کرد که تمامی سامانه‌های قضائی فعال بوده و هیچ‌گونه هک و نفوذی صورت نگرفته است و هیچ‌گونه رخداد امنیتی نیز در روزهای اخیر مشاهده نشده است.

این دفتر اعلام کرد که کلیه سامانه‌های قوه قضائیه امن بوده و به صورت متناوب مورد آزمون‌های امنیتی استاندارد قرار می‌گیرند.

دفتر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادعای منتشر شده مبنی بر نشت اطلاعات سامانه ثنا را هم بی اساس خواند و تاکید کرد این ادعا بارها در ماه‌های اخیر از سوی جریانی مشکوک طرح شده است که هر بار مورد بررسی قرار گرفته و بی اساس بودن آن اثبات شده است. دفتر امنیت فناوری اطلاعات هدف طرح مکرر این موضوع را ضربه زدن به روند رو به رشد الکترونیکی شدن و هوشمندی قوه قضائیه دانست.

کد مطلب 5090997

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      اگه اطلاعات ما تو این سامانه لو بره به کجا باید شکایت کنیم؟

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