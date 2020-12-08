شکستن قرنطینه پرسپولیس با حضور میهمانان ویژه!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، تمرین روز سه‌شنبه تیم فوتبال پرسپولیس با حضور میهمانان ویژه، در کمپ تیم‌های ملی برگزار شد.

* ابتدا بازیکنان در سالن بدنسازی حاضر شدند و با زدن وزنه و استفاده از دستگاه‌های بدنسازی، زیر نظر مربی بدنساز تیم، بدن‌ها را گرم کردند.

* سپس وارد زمین چمن شدند و بعد از انجام پاس‌های تحت فشار، تمرینات و برنامه‌های کادر فنی را در دستور کار قرار دادند.

* در پایان تمرین امروز نیز فوتبال درون تیمی در برنامه بود که بازیکنان در این مرحله، عملکرد قابل قبولی را به نمایش گذاشتند.

* قبل از تمرین امروز، پیروز حناچی شهردار تهران در محل تمرین سرخپوشان حضور یافت و برای افزایش روحیه قرمزپوشان، دقایقی با اعضای تیم به صحبت پرداخت.

* همچنین جعفر سمیعی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس نیز در محل تمرین سرخپوشان حضور یافت.

* نیما نکیسا پیشکسوت تیم ملی و پرسپولیس در طول تمرین در چمن، در کنار زمین حضور داشت و با اعضای تیم به خوش و بش پرداخت.

* تمرین امروز در هوای سرد و ابری برگزار شد و پس از ۸۰ دقیقه به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی تمرین امروز پرسپولیس میهمانان ویژه داشت که مسئولان این باشگاه در روزهای گذشته مدعی رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای جلوگیری از ابتلای سرخپوشان به ویروس کرونا در آستانه فینال لیگ قهرمانان آسیا بودند.