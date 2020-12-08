ساخت واکسن ایرانی و خرید آن از خارج از کشور در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا عصر امروز (سه‌شنبه) به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل شد.

مسئول کمیته بهداشتی و درمانی در این جلسه گزارشی در دو محور درباره تاثیر مثبت غربالگری‌های گسترده اخیر با به‌کارگیری کیت‌های تشخیص سریع و افزایش تولید این نوع کیت و نیز مراحل پیشرفت ساخت واکسن در داخل و راه‌های تامین و تهیه واکسن از خارج از کشور ارائه کرد.

رئیس جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده، گفت: ستاد ملی برای مهار کرونا تلاش‌های خود را با دو اولویت هدف گذاری کرده است. اولویت نخست، اجرای پروتکل‌ها و مراقبت‌های اجرایی در غربالگری و فاصله‌گذاری هوشمند به عنوان تضمین شده‌ترین راه است که علائم مثبت آن را در کنترل موج جدید شاهد بودیم.

روحانی اولویت دوم را تامین و تهیه واکسن دانست و افزود: مقدمات و مسیر ساخت این واکسن با اتکا به توانایی دانشمندان و مراکز تخصصی داخلی فراهم شده و تهیه و خرید آن از خارج از کشور نیز در دستور کار است.

وی با اشاره به مانع تراشی‌های دولت ترامپ در تامین نیازهای ضروری مردم از جمله واکسن اظهار داشت: این رفتار غیرقانونی و ضد بشری دولت ترامپ به عنوان یک اقدام ننگین در ذهن و خاطر جهانیان خواهد ماند.

رئیس جمهور تاکید کرد: همانگونه که توانستیم جنگ اقتصادی را مهار کنیم، از این مانع نیز عبور خواهیم کرد و لذا مردم باید بدانند همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف در دولت، برای تهیه واکسن مطمئن و تضمین شده، تلاش خواهند کرد.

در این جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز در خصوص نحوه اجرای محدودیت‌ها و طرح جامع و تاثیرات آن گزارشی ارائه داد.

روحانی با تاکید بر نتایج حاصل شده از اجرای این مرحله از محدودیت‌ها، گفت: تبدیل وضعیت شهرهای قرمز به نارنجی در اثر مراعات مردم و مراقبت‌های انجام گرفته جای خرسندی دارد اما باید نسبت به برخی شهرها با وضعیت نارنجی که شکننده و لب مرز است مراقبت شود تا مجدداً ناگزیر نشویم محدودیت‌های شدید وضع کنیم که به کسب و کارها و سلامت مردم آسیب وارد شود.

وی با اشاره به نزدیک بودن شب یلدا از قرارگاه عملیاتی خواست که با تمهیدات ویژه و اتخاذ برنامه‌های موثر نسبت به نگرانی‌های موجود در خصوص احتمال شیوع بیماری در اثر گردهمایی و دورهمی‌های خانوادگی در این شب، اقدامات موثر را انجام دهد.

مهمترین تصمیمات جلسه امروز، تلاش برای تهیه هر چه سریع‌تر واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و توزیع آن بر اساس اولویت‌ها در کشور و نیز تمرکز جدی‌تر بر تولید واکسن در داخل کشور بنا بر تاکید رئیس جمهور بود.

در این جلسه همچنین مقرر شد ممنوعیت تردد از ساعت ۲۱ تا ۴ بامداد در همه شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی الزامی شود.

حاضران در جلسه با قدردانی از مردم برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و خارج شدن ۱۲۶ شهر از مجموع ۱۶۰ شهر دارای وضعیت قرمز و تبدیل وضعیت آنها به نارنجی تاکید کردند که اجرای پروتکل‌های بهداشتی با توجه به در پیش بودن فصل زمستان بیشتر از گذشته ضرورت دارد و مردم باید از دورهمی‌ها و میهمانی‌های خانوادگی به ویژه در شب‌هایی مثل شب یلدا پرهیز کنند.