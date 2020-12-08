به گزارش خبرنگار مهر، رسول خدابخش عصر امروز در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان شهرستان اهر گفت: طی بازرسی‌های صورت گرفته وزن چانه تا حدودی از سوی نانوایان رعایت می‌شود و در طول یک ماه گذشته ۲۲۰ مورد بازرسی مشترک از نانوایی‌ها انجام شده و در این رابطه ۴۰ پرونده تخلفات از قبیل کم‌فروشی، گران‌فروشی و استفاده از افزودنی‌های غیرمجاز به ارزش ۵۲۴ میلیون ریال پرونده تخلفاتی تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی افزود: سهمیه ماهانه‌ای آرد شهرستان اهر ۹۰۷ تُن یارانه‌ای و ۳۳۵ تُن نیمه یارانه‌ای است که در اختیار ۱۸۳ واحد نانوایی یارانه‌ای و ۷۹ واحد نانوایی نیمه یارانه‌ای قرار می‌گیرد.

فرماندار شهرستان اهر اضافه کرد: پنهان‌کاری در رابطه با تخلفات صنفی به معنی حمایت نیست، بلکه خیانت در حق مردم است لذا با متخلفان طبق قانون برخورد می‌کنیم.

خدابخش با تاکید بر این‌که برخی از نانوایی‌ها حق امتیاز پخت نان و سهمیه آرد را در پشت پرده معامله و برای خود مباشر تعیین می‌کنند، خاطرنشان کرد: تا جلسه آینده باید ۱۹ واحد نانوایی که هیچ اثری از صاحب امتیاز آن واحد نانوایی وجود ندارد و متصدی در نانوایی حضور ندارد؛ تعیین و تکلیف شود.

وی خاطرنشان کرد: برای برخورد با متخلفان صنفی از جاهای مختلف جهت عدم برخورد با صنوف تماس می‌گیرند؛ ولی با این حال در دفاع از حق و حقوق مردم از کسی سفارش نمی‌پذیرم.

فرماندار شهرستان اهر بابیان این‌که نظارت و بازرسی از صنوف و نانوایی‌ها تا بهبودی شرایط و رضایت‌مندی مردم با جدیت ادامه دارد، یادآور شد: بنده فقط در طول یک هفته؛ ۴ بار از نانوایی بازدید کردم و هر بار وزن چانه کمتر از حد تعیین شده بود، حال پس از تشکیل پرونده باید تعزیرات حکومتی نتیجه پرونده تخلفاتی را اعلام کند.