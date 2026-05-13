به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری شامگاه چهارشنبه در نشست کارگروه آرد و نان بابل تأکید کرد: کم‌فروشی، کسری وزن چانه و تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها «خط قرمز» است و پرونده متخلفان به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

دبیر کارگروه گندم، آرد و نان و مدیرکل غله استان مازندران، با تأکید بر اینکه عزم مدیریت ارشد استان برای صیانت از سفره مردم جدی است، اظهار داشت: نظارت‌های میدانی در سراسر استان تشدید شده و هیچ گونه مماشاتی با متخلفان حوزه آرد و نان نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه صیانت از امنیت غذایی مردم خط قرمز مجموعه نظارتی استان محسوب می‌شود، افزود: کم‌فروشی، کسری وزن چانه، عرضه خارج از شبکه آرد و تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها از جمله تخلفاتی است که بدون اغماض با آنها برخورد قاطع و قانونی خواهد شد و پرونده متخلفان به تعزیرات حکومتی ارسال می‌گردد.

دبیر کارگروه گندم، آرد و نان مازندران با یادآوری شرایط حساس اقتصادی کشور تصریح کرد: امروز دولت برای تأمین کالاهای اساسی با تمام توان پای کار است و انتظار می‌رود نانوایان و اصناف نیز همکاری لازم را داشته باشند. اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو با تخلفات خود، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کنند.

جواد مولایی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز بر ضرورت استمرار بازدیدهای سرزده تأکید کرد و گفت: تیم‌های بازرسی مشترک با محوریت استانداری و کارگروه گندم، آرد و نان، به صورت روزانه وضعیت پخت نان و قیمت کالاهای اساسی را در بازار رصد می‌کنند تا آرامش و ثبات در عرضه کالاها حفظ شود.