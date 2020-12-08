پایان جشنواره مستند تلویزیون/ مستندسازان بر مسائل مردم تمرکز کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره تلویزیونی مستند، اختتامیه چهارمین جشنواره تلویزیونی مستند عصر امروز ۱۸ آذرماه با حضور دکتر علی عسکری رئیس رسانه ملی، شاه آبادی معاون سیما، یزدی مدیر شبکه مستند و جمعی از مستند سازان در مرکز همایش‌های رسانه ملی با رعایت دستور العمل های بهداشتی برگزار شد.

حمید شاه آبادی معاون سیما در این مراسم گفت: در چند سال گذشته رنگ آنتن و قاب تلویزیون به برکت زحمات و تلاش‌ها و اقدامات هنرمندانه مستند سازان رنگ و بوی دیگری پیدا کرده است.

وی افزود: خوشبختانه ژانر فیلم‌های مستند و این گونه از تولیدات تلویزیونی در سال‌های اخیر ارتباط خوب و عمیقی با مخاطبان برقرار کرده است.

شاه آبادی افزود: باید برای جایگاهی که هم اکنون فیلم مستند در تلویزیون دارد از تمامی عزیزان دست‌اندرکار، مدیران شبکه مستند، جناب آقای سلیم غفوری مدیر سابق شبکه مستند و دکتر میرباقری معاون پیشین سیما تشکر و قدردانی کرد.

معاون سیما افزود: حقیقتاً در این چند سال برای اینکه مستند بتواند جایگاه ویژه ای در فرهنگ کشور در قاب تصویر داشته باشد دست‌اندرکاران و مدیران گذشته، اقدامات ویژه ای انجام داده‌اند و امروز زیر ساخت‌های قابل توجه و مناسبی برای توسعه ژانر مستند وجود دارد.

وی عنوان کرد: مستند به عنوان یک تلاش برای کشف حقیقت، بازنمایی حقیقت، بیان نزدیک به واقع به مخاطب، توانسته در بین مردم جای ویژه ای باز کند.

شاه آبادی افزود: ما باید روی این ذائقه سازی کار ویژه ای کنیم و در واقع روی موضوعی که مخاطب ما به آن توجه دارد باید برنامه‌ریزی های مناسب انجام پذیرد.

وی افزود: فیلم مستند اثرات خوبی در زندگی ما دارد چرا که با آگاهی رسانی می‌تواند معرفت افزایی برای مخاطبان داشته باشد و سرمایه گذاری در این خصوص از اهمیت والایی برخوردار است.

معاون سیما اظهار کرد: امروز که این زیر ساخت ارزشمند با حمایت جدی ریاست رسانه ملی فراهم شده است، باید جمع مستندسازان با بارش فکری و انتخاب درست و رویکرد مسئله محوری به جای موضوع محوری، نیاز مخاطب را به درستی بشناسند.

شاه آبادی تاکید کرد: مستندسازان باید با تکیه بر پژوهش که نیاز جدی برای ساخت یک مستند است بر مسائل مردم تمرکز و فصل جدیدی در مستند سازی برای مخاطبان ارائه و عرضه کنند.

معاون سیما تاکید کرد: امروز تنها شبکه مستند عرضه کننده تولیدات مستندسازان نیست، بلکه این ژانر و گونه نمایشی در اکثر شبکه‌ها جای خود را به خوبی باز کرده است.

شاه آبادی بیان کرد: باید از جوانان خلاق که تیم‌های عملیاتی و مطالعه محور، ایجاد و خلاقانه مستندهای فاخری را تهیه کردند، قدردانی کرد و امیدواریم در سال‌های بعدی همچنان شاهد آثار فاخری در این زمینه باشیم.