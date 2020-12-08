جاده ایلام - دره شهر فردا مسدود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا همتی زاده اظهار کرد: فردا چهارشنبه مورخه ۱۹ آذر ماه کیلومتر ۱۵ جاده ایلام به دره شهر (تقاطع سه راهی ملکشاهی، میشخاص) از ساعت ۱۴ الی ۱۵ بعد از ظهر به دلیل انجام عملیات عمرانی توسط پیمانکار پروژه ماداکتو با همکاری پلیس راه به مدت یک ساعت مسدود می‌شود.

وی افزود: رانندگان وسایل نقلیه که قصد تردد در ساعت ذکر شده در این مسیر را دارند، سفر خود را به ساعات دیگری موکول کنند.

وی در پایان به رانندگان خواست در این خصوص با مجریان طرح و ماموران گشت پلیس راه همکاری کنند تا انشاالله شاهد حوادث ترافیکی نباشیم.