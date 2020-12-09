به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی سبحانیان، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی مهمان سه‌شنبه شب برنامه پایش بود. وی در ابتدای برنامه اظهار داشت: بودجه ۱۴۰۰ چند روز پیش تقدیم مجلس شد، مهم‌ترین مسئله‌ای که همه کارشناسان پیگیر آن بودند این بود که آیا در بودجه ۱۴۰۰ آن وعده‌هایی که داده شده بود و مجلس انتظار داشت با اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس شده است یا خیر. مهم‌ترین نکته در بحث مالیات است که سهم مالیات در کل بودجه نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

سبحانیان با اشاره به سهم منابع نفتی در بودجه ۱۴۰۰ افزود: سهم منابع نفت و گاز از بودجه در محل فروش نفت ۲۴ درصد است و از محل صندوق توسعه ملی ۹ درصد تأمین مالی می‌شود. سهم اوراق نیز از منابع بودجه ۱۵ درصد است که ۸ درصد آن اوراق سلف نفتی است. با این محاسبات تقریباً ۴۱ درصد از منابع بودجه ۱۴۰۰ از منابع نفتی فراهم خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در رابطه با معایب سیستم مالیاتی اظهار داشت: ما از نظر منابع مالیاتی خیلی ضعف و کاستی داریم که با بر طرف کردن آن به سمت عدالت مالیاتی می‌رویم و هم به سمت افزایش سهم منابع مالیاتی در کل منابع عمومی کشور حرکت خواهیم کرد و به عموم مردم نیز فشاری وارد نمی‌شود.

وی با اشاره به منابع جدید مالیاتی با جلوگیری از فراریان مالیاتی، گفت: ما تقریباً ۸ میلیون دستگاه پوز فعال در کشور داریم که متعلق به ۶ میلیون شخص حقیقی و حقوقی است که از این میزان ۳.۸ میلیون نفر هیچ پرونده مالیاتی ندارند این افراد فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند ولی مالیات نمی‌دهند.

سبحانیان با اشاره به کسری بودجه ۱۳۹۹، افزود: موضوع مهم دیگر که ریشه بسیاری از آسیب‌های اقتصادی است کسری بودجه است؛ در بودجه سال ۹۹ حدود ۵۷۱ میلیارد تومان مصارف بودجه کشور بوده در صورتی که منابع پایدار آن حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان است که عمدتاً در حوزه منابع مالیاتی، گمرکی و واگذاری شرکت‌های دولتی بوده است و مابقی بودجه به صورت منابع حاصل از فروش نفت، فروش اوراق، دارایی‌ها و منابعی که از صندوق توسعه ملی به دست می‌آید که در تسهیل این منابع نااطمینانی بسیاری وجود دارد و حتی این منابع آثار و پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور دارد.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به کسری بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزود: در بررسی بودجه ساختاری یا بدون نفت ۱۴۰۰ می‌بینیم که کسری بودجه به ۴۲۵ هزار میلیارد تومان هم رسیده است. ما در بودجه حتی قدم‌هایی به سمت عقب برداشتیم در واقع به جای مدیریت هزینه‌ها و افزایش منابع پایدار کشور متأسفانه شاهد این هستیم که این کسری بودجه ساختاری افزایش پیدا میکنه و در اوج تحریم‌های نفتی، منابع نفت در بودجه افزایش شدیدی یافته است.

سبحانیان با اشاره به پیامدهای کسری بودجه در اقتصاد ایران اظهار داشت: پیامدهای کسری بودجه به دلیل عدم اصلاح ساختاری بودجه با آن مواجه هستیم؛ در سال ۹۷ که آمریکا از برجام خارج شد و فروش نفت ما به مشکل بر خورد دولت به جای رفتن به سمت افزایش منابع پایدار، به سمت استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی رفت که نتیجه آن رشد پایه پولی بود. این افزایش پایه پولی سبب التهاباتی که در بازار بورس، سکه، خودرو و مسکن شاهد هستیم که ریشه در تأمین مدیریت مالی کسری بودجه دارد.

وی در پایان اظهار داشت: اگر دنبال اصلاح ساختاری در بودجه هستیم فقط نباید در حرف‌هایمان باشد، اگر مردم امروز فشار تورم را در زندگی احساس می‌کنند به دلیل همین کسری بودجه‌ای است که دولت با آن مواجه است و اقدام جدی در راستا اصلاح کسری بودجه انجام نداده و لذا مطالبه جدی مردم، نخبگان و رسانه‌ها باید انجام اصلاحات ساختاری باشد.

در بخش دوم برنامه علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهمان برنامه بود.

مویدی در رابطه با اقدامات پیش‌گیرانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: با نگاه هوشمندسازی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در راستا فرمایش مقام معظم رهبری است؛ در سال ۸۱ تأسیس شد. طبیعی است اقداماتی که در حوزه پیش گیری اتفاق می‌افتد مستلزم زمان طولانی است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان با اشاره به مافیای دارو و قاچاق دارو افزود: خوشبختانه در سامانه تیتک توفیقات خوبی حاصل شده است، داروهای خارجی که وارد می‌شوند همه در سامانه تیتک تعریف شده‌اند بخشی از داروهای خارجی هنوز در سامانه وارد نشده اند که مستلزم اختصاص زمان بیشتری است. قاچاق داروی انسولین به ندرت و در موارد خاصی اتفاق می‌افتد. ما در بحث دارو مشکل داریم مافیا دارو وجود دارند و واقعاً لازم است یک نگاه سیستماتیک بر فرایند تأمین و توزیع داروها ایجاد شود.