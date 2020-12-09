به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رحمان زاده، شهردار منطقه ۱۳ درباره بازدید معاون هماهنگی امور مناطق از پروژه‌های این منطقه گفت: بازدید از پروژه‌های توسعه محلی و اولویت دار در سطح منطقه که احداث آنها در حال انجام است توسط معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران انجام شده است. پروژه‌هایی که در حال اتمام هستند و به زودی مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.

او در ادامه درباره پروژه ایجاد مسیر دوچرخه سواری در این منطقه گفت: با تاکید شهردار تهران یکی از برنامه‌های اصلی منطقه ۱۳ و سایر مناطق شهر تهران ساخت و ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری است. بر همین اساس در منطقه ۱۳ از میدان شهدا، لاین جنوب و شمال خیابان پیروزی لاین این مسیر آغاز شده و در میدان شهید کلاهدوز و در اتوبان شهید دوران طبق مجوزی که کمیته معابر داده ادامه پیدا می‌کند و از آنجا به پارک سرخه حصار می‌رسد و در محدوده داخلی پارک مسیر دوچرخه در حدود ۸ کیلومتر از لابلای درختان ایجاد شده که در واقع اولین مسیر دوچرخه سواری جنگلی در کشور خواهد بود.

شهردار منطقه ۱۳ ادامه داد: مسیر دوچرخه سواری این منطقه بزرگترین مسیر دوچرخه سواری در محدوده شهری است که از میدان شهدا تا بوستان سرخه حصار و در حدود ۱۲ تا ۱۳ کیلومتر است و تا پایان سال مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

‌رحمان زاده، درباره وضعیت خیابان پنجم نیروی هوایی با بیان اینکه طبق مصوبه برنامه‌هایی در آنجا دیده شده است، گفت: مشاور حمل و نقل و ترافیک، با توجه به نظر شهروندان و مطالعاتی که در این سال‌ها انجام شده یک طرفه کردن خیابان را مدنظر دارد که مصوبه آن از کمیته معابر اخذ شده و ظرف یک هفته آینده اجرای آن کلید زده خواهد شد و جزو پروژه‌هایی است که به زودی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

شهردار منطقه ۱۳ در ادامه درباره پادگان نیروی هوایی و ایجاد خروجی از پیروزی به دماوند گفت: در توافقاتی که با نیروی هوایی انجام شده و طبق مطالعات مشاور طرح در دو سال اخیر و جلساتی که با فرمانده نیروی هوایی برگزار شده، به این جمع‌بندی رسیدیم که قبل از پایان سال بتوانیم ایجاد خروجی از پیروزی به دماوند را عملیاتی کنیم. به گفته رحمان زاده همچنین فلکه دوم نیروی هوایی نیز از پروژه‌هایی است که تا پایان سال به اتمام و بهره‌برداری خواهد رسید.