دکتر مصطفی قانعی در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری به خبرنگار مهر گفت: محور کار کشور در حوزه واکسن بر دوش ستاد توسعه زیست فناوری است و این بدان معنا است که حمایت از واکسن سازی در کشور توسط این ستاد مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ما نباید از واکسن سازی عقب بمانیم و این حوزه باید شتاب خودش را داشته باشد، گفت: از این رو لازم است که در بودجه ۱۴۰۰ موضوع واکسن سازی نیز مورد توجه قرار بگیرد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری گفت: کشور با توجه به میزان واکسن‌های تولید شده در دنیا چاره‌ای جز تولید داخل ندارد و به لحاظ جمعیتی اگر واکسن هم بخرد در انبار کسی موجود نیست که بلافاصله به کشور ما ارائه دهد، بنابراین تامین کننده‌های داخل باید روی کار بیایند و به تولید واکسن‌های مورد نیاز کشور بپردازند.

به گفته وی، با توجه به اینکه بار اصلی تولید واکسن روی دوش ستاد توسعه زیست فناوری است به همین دلیل باید حمایت‌های مادی و معنوی از آنها صورت بگیرد تا کمکی برای اقتصاد کشور باشد زیرا بعد از ماسک، واکسن است که زنجیره انتقال کرونا در کشور را قطع می‌کند.

قانعی افزود: قوه مقننه و مجریه از اقدامات ستاد توسعه زیست فناوری و رسالتی که بر عهده گرفته مطلع هستند از این رو استدعا داریم که حمایت‌ها متمرکز شود و بودجه به تولید واکسن‌ها اختصاص پیدا کند.

وی با بیان اینکه بودجه ستاد توسعه زیست فناوری ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، تاکید کرد: بودجه را سال گذشته بستند و در سال گذشته کرونایی وجود نداشت که این بودجه برای ستاد توسعه زیست فناوری در نظر گرفته شده است از این رو برای ماموریت‌های ستاد توسعه زیست فناوری کفایت نمی‌کند.

وی ادامه داد: دولت‌های سایر کشورهای دنیا برای ماموریت واکسن سازی اعداد و رقم‌های سنگین‌تری را متقبل شدند آن هم نه برای تحقیق و توسعه بلکه برای نجات اقتصاد کشورشان چنین سرمایه گذاری‌هایی کردند.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری گفت: افزایش ۲۰ درصدی بودجه برای اقدامات معمولی ستاد بود از این رو برای ماموریت‌های اصلی پیش آمده اعتبار خاص لازم است و افزایش آن ضروری به نظر می‌رسد.

وی تاکید کرد: اکنون ۷ شرکت در بخش خصوصی در زمینه تولید واکسن کرونا فعالیت می‌کنند که نیاز به حمایت بیشتر دارند از این رو لازم است که بودجه مجزا برای ۷ شرکت اختصاص پیدا کند. این شرکت‌های واکسن ساز خصوصی نیاز به تقویت شدن دارند زیرا آنها ماندگار خواهند بود.