امیدواریم با جام برگردیم/ مدیریت باشگاه نسبت به گذشته فرق کرده

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سیامک نعمتی بعد از عقد تمدید قرارداد با باشگاه در خصوص در این خصوص گفت که امیدوارم تمدید قراردادهای من با پرسپولیس در سال‌های آینده هم ادامه داشته باشد. از کادرفنی و مدیریت ممنون هستم. واقعاً از زمان آمدن آقای سمیعی، مدیریت باشگاه نیز نسبت به گذشته خیلی فرق کرده است.

او در خصوص وضعیت پرسپولیس پیش از فینال لیگ قهرمانان آسیا و انگیزه‌ای که این تمدید قرارداد به او داده خاطرنشان کرد: انشاالله امیدوار هستیم بتوانیم بهترین اتفاق را رقم زده و جام آسیایی را به هواداران پرسپولیس تقدیم کنیم.

نعمتی همچنین افزود: وضعیت باشگاه و تیم در بهترین شرایط قرار دارد و همه چیز فراهم شده تا پرسپولیس بتواند با جام قهرمانی از قطر به تهران برگردد.