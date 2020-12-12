راهیابی ۱۸ گروه نمایشی به سی و یکمین جشنواره تئاتر کردستان

عبیدالله رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با مشارکت گسترده فعالان عرصه هنرهای نمایشی استان شاهد برگزاری متناوب جشنواره استانی تئاتر کردستان در سه دهه هستیم.

وی افزود: سی و یکمین دوره این جشنواره هنری نیز با حمایت شهرداری سنندج در روزهای آتی در مرکز استان برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان اعلام کرد: در مجموع ۱۸ گروه نمایشی به مرحله نهایی جشنواره استانی تئاتر راه پیدا کردند که شهرستان سنندج با ۹ اثر بیشترین مشارکت را دارد.

رستمی با اعلام رشد ۵۰ درصدی آثار ارسالی به این جشنواره نسبت به سال گذشته اظهار کرد: با توجه به شیوع کرونا آثار توسط هیأت داوران مورد ارزیابی و داوری قرار می‌گیرد و سپس از طریق سایت دفتر هنرهای نمایشی ایران برای عموم مردم قابل دیدن است.

به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، باقر سروش، سعدی محمدی، ابراهیم کاظمی، مازیار قبادی و دنیا گفتاری داوری آثار راه یافته به این جشنواره را بر عهده دارند.