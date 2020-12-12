به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، تاکسی هوایی یادشده که ای وی تول نام دارد، قرار است ظرف دو تا سه سال آینده به طور گسترده برای جابجایی مسافر و نیز جلب جهانگرد در سنگاپور مورد استفاده قرار بگیرد.

علاقمندان به سفر با این تاکسی هوایی بلیط‌های استفاده از آن را پیش خرید کرده‌اند و فعلاً امکان خرید بلیط جدید برای سفر با آن وجود ندارد. ولوکوپتر در سال ۲۰۱۹ چند پرواز آزمایشی را با استفاده از این تاکسی هوایی انجام داده بود.

سنگاپور امیدوار است از این طریق مشکلات ترافیکی محدود خود را باز هم کاهش دهد و بتواند با جلب نظر افراد ثروتمند از ارائه خدمات تاکسی هوایی درآمدزایی کند. دولت این کشور هم اعلام کرده از تحقیق و پژوهش در این زمینه استقبال می‌کند.

قرار است دولت سنگاپور بودجه‌ای را به تحقیقات در زمینه تولید تاکسی‌های هوایی خودران، ارتقای فناوری باتری آنها و نیز شیوه‌های تولید این تاکسی‌ها اختصاص دهد. همچنین گروهی ۲۰۰ نفره از همکاران ولوکوپتر طی سه سال آینده در سنگاپور مستقر می‌شوند تا پروازهای این تاکسی‌های برقی خودران و هوایی را مدیریت کنند.