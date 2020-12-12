تسهیلات دانشگاه شریف برای حذف اضطراری دروس

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف برای حذف اضطراری دروس در نیمسال جاری تسهیلاتی در نظر گرفته که به شرح زیر است:
تمامی دانشجویان میتوانند با رعایت کف واحد مجاز، حداکثر دو درس نظری را در بازه حذف اضطراری دروس حذف کنند.
کف واحد مجاز برای دانشجویان کارشناسی ۱۲، کارشناسی ارشد ۸ و دکتری ۶ واحد است. برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۹ کف واحد ۶ در نظر گرفته شده است.
دانشجویان کارشناسی ورودی ۹۹ در صورت حذف فقط یک درس، از رعایت شرط کف واحد معاف هستند.
برای درخواست حذف اضطراری دروس، در بازه زمانی ۳۰ آذر تا ۹ دی به سامانهی آموزش مراجعه کنید.
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