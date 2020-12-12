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۲۲ آذر ۱۳۹۹، ۹:۲۴

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز مطرح کرد؛

اعلام فراخوان مهرواره استانی«من یک پژوهشگر هستم» در البرز

اعلام فراخوان مهرواره استانی«من یک پژوهشگر هستم» در البرز

کرج - مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز گفت: فراخوان مهرواره استانی «من یک پژوهشگر هستم» به مناسبت هفته پژوهش اعلام شد.

قاسم سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح برگزاری مهرواره استانی «من یک پژوهشگر هستم» به مناسبت هفته پژوهش، اظهار کرد: ۲۲ تا ۲۷ آذر ماه سال جاری به عنوان هفته پژوهش و فناوری نام‌گذاری شده و با توجه به اینکه پاندمی شیوع کرونا را از سال گذشته در تمام کشور شاهد هستیم، کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان البرز فعالیت‌های متنوع خود را با موضوع مختلف به‌صورت مجازی برگزار می‌کند.

وی عنوان کرد: مهرواره من یک پژوهشگر هستم به منظور ترغیب و علاقه‌مندسازی کودکان و نوجوانان و همچنین مربیان کانون به فعالیت‌های پژوهشی و به اشتراک‌گذاری ایده‌ها تجربیات و اطلاعات علمی در قالب فیلم، نماهنگ، پویانمایی، عکس و صوت برگزار می‌شود.

برگزاری مهرواره در ۵ محور

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز، محورهای مهرواره استانی من یک پژوهشگر هستم را در پنج محور شامل معرفی یک ایده یا اختراع علمی _ پژوهشی، معرفی کتاب‌های علمی - پژوهشی، معرفی شیوه‌های کاربردی پژوهش، معرفی شخصیت یک پژوهشگر یا شخصیت علمی، معرفی یا استفاده از یکی از ابزارهای پژوهشی و یا هر موضوع خلاق دیگر، عنوان کرد.

وی در خصوص نحوه فعالیت‌های پژوهشی، به منظور ورود کودکان به این مهرواره، تصریح کرد: در این باره شیوه‌نامه‌ای را تنظیم کردیم و به کودکان و نوجوانان آموزش‌های لازم در این شیوه‌نامه داده شده تا جامعه هدف بیشتری علاقه‌مند به کار پژوهشی شوند.

سلیمانی ادامه داد: مهرواره استانی من یک پژوهشگر هستم، منحصر به کودکان کانون نیست و به طور رایگان در دسترسی کودکان و نوجوان قرار گرفته است.

وی متذکر شد: علاقه‌مندان برای شرکت در مهرواره استانی من یک پژوهشگر هستم از تاریخ ۲۲ تا ۲۷ آذر ماه آثار خود را به دبیرخانه کانون فرهنگی پرورشی کودکان و نوجوانان استان البرز ارسال کنند.

کد مطلب 5093358

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