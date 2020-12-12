به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمان، علی زینیوند در جمعبندی سفر به بخش شهداد و بازدید از بیابان جهانی لوت، زیرساختها، ابنیه، راههای ارتباطی و ظرفیتهای گردشگری و کشاورزی این بخش گفت: شهداد ظرفیتهای زیادی برای کار و توسعه دارد و طی سالهای گذشته تصمیمات خوبی برای توسعه آن اتخاذ شده و طرحهایی نیز در حال اجراست که باید تسریع شوند.
استاندار کرمان، شهداد را یکی از مناطق مهم استان در حوزه گردشگری دانست و افزود: این منطقه ظرفیتهای خوب گردشگری در سطح کشور و جهان دارد و زیرساختهای خوبی هم در این حوزه ایجاد شده است.
استاندار کرمان ادامه داد: طی جلسهای با حضور فرماندار، نمایندگان مجلس و مدیران، دستهبندی مسائل را خواهیم داشت و تلاش میشود تا گامهای مؤثری در تسهیل امور و توسعه منطقه برداشته شود.
زینیوند تاکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی برای استفاده از امکانات محلی در جهت رفع مشکل مردم نیاز به هماهنگی ندارند و هر چه در توان دارند از امکانات محلی سریع استفاده کنند، مشکلات ریز مردم به راحتی قابل حل و تدبیر است.
استاندار کرمان ابراز داشت: کویر لوت دارای شهرت جهانی و با جاذبههای خاص خود است و طی چهار سال گذشته اتفاقات خوبی در منطقه شهداد به لحاظ زیرساختها و ایجاد خانههای بومگردی رخ داده است.
زینیوند بیان کرد: کویر نباید به حال خود رها شود، هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ بهداشت و رفاه باید سایتی برای محدوده کلوتها و دریاچه کویر شهداد تعریف شود و ورودی، سرویس بهداشتی و … داشته باشد.
وی به برقراری امنیت در منطقه کویر اشاره داشت و اظهار کرد: به زودی کل کویر زیر ذرهبین نیروهای امنیتی قرار میگیرد، اما برای منطقه دریاچه کویر شهداد تاکید کردهایم تا محدوده گردشگری و ورودی آن طی چند ماه آینده مشخص و با کمک بخش خصوصی امکانات اولیه برای گردشگران فراهم شود.
تاکید بر تسریع در مرمت قلعه شفیعآباد
استاندار کرمان در بازدید خود از بخش شهداد و روند مرمت و احیای قلعه تاریخی شفیعآباد که ۶ میلیارد تومان برای تکمیل آن نیاز است، گفت: اعتبار مورد نیاز با همکاری استانداری، معین اقتصادی و میراث فرهنگی تأمین و هر چه سریعتر مرمت قلعه انجام شود.
زینیوند به اثرگذاری بازسازی این قلعه تاریخی بر جذب گردشگر داخلی و خارجی اشاره داشت و گفت: حضور فعالان صنایع دستی در این مکانهای تاریخی، رونق گردشگری منطقه را به همراه خواهد داشت، ضمن اینکه زنجیره تولید نیز باید فراهم شود.
استاندار کرمان با بیان اینکه تولیدکنندگان نباید نگران تأمین مواد اولیه و بازار فروش باشند، ادامه داد: کارگاهها و تشکلهای صنایع دستی شکل گیرند و مشکل بیمه فعالان این حوزه نیز باید برطرف شود.
پایان کار مطالعاتی جاده «شهداد – نهبندان» تا دهه فجر
استاندار کرمان در ادامه از محور «شهداد – نهبندان» که در جریان سیل سال ۹۸ حدود ۳۵ کیلومتر از آن تخریب شد و دریاچه کویر شهداد بازدید کرد.
سیدعلیخانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمان گزارشی از وضعیت این محور ارائه داد و گفت: تاکنون سه مرتبه این جاده دچار تخریب سیل شده است.
استاندار کرمان نیز با بیان اینکه کار مطالعه این محور باید به پایان برسد تا براساس نظر کارشناسی بتوانیم تصمیمات اصولی بگیریم از اداره کل راهداری خواست تا مطالعات این محور را تا دهه فجر به اتمام برسانند.
زینیوند همچنین در جمع اهالی روستای امیرآباد دهستان تکاب و در پاسخ به خواسته آنها گفت: سیلبند روستا طی ۱۵ روز آینده و در ادامه طرحهای پیشگیری ستاد بحران اجرایی میشود.
استاندار کرمان با اعلام تخصیص اعتبار برای ادامه لایروبی قنات روستای امیرآباد بیان کرد: بنیاد مسکن نیز تا حد امکان رفع مشکل واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل را که شرایط قانونی لازم را داشته باشند، دنبال میکند.
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