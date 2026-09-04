شهادت یک فلسطینی در قدس اشغالی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که سحرگاه امروز یک فلسطینی به بهانه تلاش برای اجرای عملیات حمله با سلاح سرد، به ضرب گلوله نظامیان رژیم اشغالگر نزدیک باب العامود در قدس به شهادت رسید.





این خبر در حالی است که سفیر آمریکا در سرزمین‌های در سخنانی اذعان کرد که عاملان جنایات در کرانه باختری تروریست هستند و اقداماتشان به شدت وجهه اسرائیل را مخدوش می کند.

علاوه بر کرانه باختری جنایات ارتش اشغالگر در نوار غزه هم ادامه یافت و مجتمع پزشکی ناصر اعلام کرد که در حمله نظامیان صهیونیست به مناطقی خارج از مناطق تحت کنترل خود در شمال شهر خانیونس، یک فلسطینی شهید شد و سه فلسطینی زخمی شدند.

از سوی دیگر، کانال ۱۴ عبری گزارش داد که به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، نظامیان اشغالگر شب گذشته نزدیک خط زرد در شرق نوار غزه هدف تیراندازی قرار گرفتند ولی هیچ کسی آسیب ندید.