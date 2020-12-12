  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۲ آذر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۴

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا عنوان کرد؛

۱۲ شهر در وضعیت قرمز کرونایی/ جریمه شبانه ۶۰۰ هزار خودرو

۱۲ شهر در وضعیت قرمز کرونایی/ جریمه شبانه ۶۰۰ هزار خودرو

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، به تشریح تازه ترین وضعیت محدودیت های کرونایی در کشور پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی، روز شنبه در پایان جلسه ستاد ملی کرونا، گفت: در حال حاضر ۱۲ شهر کشور در وضعیت قرمز مانده‌اند و ۲۳۱ شهر نارنجی و ۲۰۵ شهر نیز زرد هستند.

وی با اعلام اینکه ۵ شهر بیشترین وضعیت بحرانی را دارند، افزود: آستارا و تالش در استان گیلان و آمل، گلوگاه و نور، در استان مازندران، در وضعیت بحرانی قرار دارند.

رئیسی با عنوان این مطلب که ویروس نشان داده غفلت ما باعث شعله ورتر شدن بیماری می‌شود، ادامه داد: به هیچ وجه نباید غفلت کنیم. تغییر رنگ شهرها به خاطر رعایت پروتکل‌ها و زحمات کادر درمان و…، است. اگر در این چند شب منتهی به شب یلدا، مراقب نباشیم و بخواهیم دورهمی داشته باشیم، تمام زحمات هدر می‌رود.

وی با اعلام اینکه ۵۱ درصد ابتلاها خانوادگی است، گفت: غفلت کنیم، تمام دستاوردهای ما از بین خواهد رفت.

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در ادامه به دستاوردهای اعمال محدودیت‌ها از اول آذر ۹۹ اشاره کرد و افزود: تردد بین شهری خودروها ۳۱ درصد کاهش داشته و در نتیجه آن ۴۲ درصد فوتی‌های تصادفات کاهش یافته است.

وی با اعلام اینکه در اجرای منع تردد شبانه ۶۰۰ هزار خودرو جریمه شدند، گفت: در این مدت ۷۷۲ هزار خودرو از رفتن به شهرهای دیگر برگشت داده شدند.

رئیسی افزود: دو میلیون تذکر به خودروها داده شده و ۲۳ هزار پلمب واحدهای صنفی داشته‌ایم.

کد مطلب 5093590

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها