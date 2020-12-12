۱۲ شهر در وضعیت قرمز کرونایی/ جریمه شبانه ۶۰۰ هزار خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی، روز شنبه در پایان جلسه ستاد ملی کرونا، گفت: در حال حاضر ۱۲ شهر کشور در وضعیت قرمز مانده‌اند و ۲۳۱ شهر نارنجی و ۲۰۵ شهر نیز زرد هستند.

وی با اعلام اینکه ۵ شهر بیشترین وضعیت بحرانی را دارند، افزود: آستارا و تالش در استان گیلان و آمل، گلوگاه و نور، در استان مازندران، در وضعیت بحرانی قرار دارند.

رئیسی با عنوان این مطلب که ویروس نشان داده غفلت ما باعث شعله ورتر شدن بیماری می‌شود، ادامه داد: به هیچ وجه نباید غفلت کنیم. تغییر رنگ شهرها به خاطر رعایت پروتکل‌ها و زحمات کادر درمان و…، است. اگر در این چند شب منتهی به شب یلدا، مراقب نباشیم و بخواهیم دورهمی داشته باشیم، تمام زحمات هدر می‌رود.

وی با اعلام اینکه ۵۱ درصد ابتلاها خانوادگی است، گفت: غفلت کنیم، تمام دستاوردهای ما از بین خواهد رفت.

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در ادامه به دستاوردهای اعمال محدودیت‌ها از اول آذر ۹۹ اشاره کرد و افزود: تردد بین شهری خودروها ۳۱ درصد کاهش داشته و در نتیجه آن ۴۲ درصد فوتی‌های تصادفات کاهش یافته است.

وی با اعلام اینکه در اجرای منع تردد شبانه ۶۰۰ هزار خودرو جریمه شدند، گفت: در این مدت ۷۷۲ هزار خودرو از رفتن به شهرهای دیگر برگشت داده شدند.

رئیسی افزود: دو میلیون تذکر به خودروها داده شده و ۲۳ هزار پلمب واحدهای صنفی داشته‌ایم.