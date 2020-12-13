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۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۳۵

در آخرین پاییز قرن در غرب تهران انجام شد؛

فضای نشاط برای شهروندان منطقه ۹ با «نت پاییزی»

فضای نشاط برای شهروندان منطقه ۹ با «نت پاییزی»

برنامه ای با عنوان «نت پاییزی» در آخرین پاییز قرن، با حضور شهروندان و جمعی از مدیران شهری در خیابان اجتماعی منطقه ۹ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همنشینی موسیقی با رنگ جلوه ای از سرزندگی با حس طراوت و نشاط توام با آرامش به جان آدمی می بخشد که به این منظور برنامه ای با عنوان «نت پاییزی» در آخرین پاییز قرن، با حضور شهروندان و جمعی از مدیران شهری در خیابان اجتماعی منطقه ۹ برگزار شد.

شهرداری منطقه در راستای ایجاد شهری بانشاط در خزان رنگارنگ برای ارتقای تاب آوری شهری نسبت به اجرای یک رویداد فرهنگی و هنری با عنوان «نت پاییزی» با هنرمندی گروه موسیقی با اجرای ۲ساعته ایی که در آدینه ای دلپذیر در غرب پایتخت انجام شد، اقدام کرده است تا گامی در راستای اجرای هنر اجتماعی برای تلطیف روحیه نشاط شهروندان برداشته باشد.

کد مطلب 5094317

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