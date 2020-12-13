به گزارش خبرگزاری مهر، قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری برخی نهادهای علمی و فرهنگی کشور به مناسبت سالروز جهانی فلسفه و همزمان با هفته پژوهش همایش ملی فلسفه دین اسلامی را به صورت مجازی برگزار می‌کند.

این همایش با پیام تصویری مرجع عالیقدر، حضرت آیت‌الله جوادی آملی آغاز شده و در ادامه با سخنرانی آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، حجت‌الاسلام دکتر علیرضا قائمی‌نیا و حجت‌الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی و ارائه مقالات علمی در حوزه فلسفه دین اسلامی ادامه خواهد داشت.

همچنین پیش از برگزاری این همایش ملی، سه پیش نشست علمی با عناوین «چیستی و امکان فلسفه دین اسلامی»، «مولفه‌ها و شاخصه‌های فلسفه دین اسلامی» و «تمایزات فلسفه دین اسلامی با فلسفه دین تحلیلی و قاره‌ای» برگزار گردیده، که محتویات این نشست‌ها در قالب صوت و گزارش نشست، در صفحه‌ی مربوط به همایش ملی فلسفه دین اسلامی به نشانی http://iict.ac.ir/falsafedineslami برای علاقمندان در دسترس است.

همایش ملی فلسفه دین اسلامی روز پنجشنبه مورخ ۲۷ آذرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به صورت مجازی برگزار خواهد شد و همزمان به صورت پخش زنده در صفحات آپارات و اینستاگرام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قابل پیگیری خواهد بود.