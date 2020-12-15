به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و اولسان هیوندای کره جنوبی برگزار کننده فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا هستند؛ دیداری که روز شنبه هفته آینده به میزبانی ورزشگاه الجنوب قطر برگزار می‌شود.

پرسپولیس در حالی به فینال رسید که چند بازیکن این تیم از دیدار فینال محروم هستند اما اولسان باوجود انجام هشت بازی متوالی و صعود به فینال، محروم ندارد.

سایت «نیوزپیک» کره جنوبی در گزارشی از مدیریت «کیم دو هوون» سرمربی تیم اولسان تمجید و اقدمات او را مشابه با «الکس فرگوسن» سرمربی سابق منچستریونایتد قلمداد کرد.

این سایت تاکید کرد الکس فرگوسن در کتاب خود رمز موفقیتش را توجه به «جزئیات» معرفی کرد و او که با داستان پرتاب کفش به سوی «دیوید بکهام» در رختکن معروف بود، تیمش را با دقت مدیریت و اداره می‌کرد و حواسش به همه جزئیات بود.

نیوزپیک در بخشی از گزارش خود آورده است: «کار کیم دو هوون سرمربی اولسان در دوحه قطر هم همین را نشان می‌دهد. اولسان در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ بعد از یک نبرد سخت با ویسل کوبه با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد و به فینال رسید. در صورتی که اولسان در روز نوزدهم دسامبر از پرسپولیس ایران هم عبور کند، بار دیگر به قله می‌رسد.»

این سایت ادامه داده است: «یک مقام مسئول از کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که هیچ بازیکنی از اولسان برای فینال محروم نیست. او گفت که نمی‌تواند باور کند تیمی در یک ماه، هشت بازی به فاصله هر سه روز یک بار بازی کند. در واقع میونگ جین گو، این سونگ کیم، ته-هوان کیم، گیون - هو لی و سونگ - هیون کارت زرد گرفته‌اند اما مشکلی برای بازی در فینال ندارند چرا که کیم سرمربی تیم از ابتدا هشدار داده بود و سیاست استفاده چرخشی از بازیکنان را در دستور کار داشت. در مقابل تیم پرسپولیس حداقل چهار بازیکن خود را برای فینال در اختیار ندارد. عیسی آل کثیر بهترین گلزن تیم به دلیل رفتار نژادپرستانه ۶ ماه محروم شد. وحید امیری و احسان پهلوان به دلیل اخطارهایی که گرفته‌اند در فینال حضور ندارند. این همچنین عاملی در انتقال شجاع خلیل زاده مدافع محوری پرسپولیس به الریان قطر است.»

نیوزپیک در ادامه به اعتماد سرمربی اولسان به دروازه بان دوم تیمش اشاره کرد که در غیاب دروازه بان تیم ملی کره که کرونایی بود، عملکرد چشمگیری داشت و به گونه‌ای بازی کرد که جای خالی دروازه بان اصلی به چشم نیاید.