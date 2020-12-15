بیش از ۲۱۱هزارتن روغن خام در مخازن بندر شهیدرجایی ذخیره سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله رضایی در بازدید از توزیع کالاهای اساسی در مراکز بزرگ فروشگاهی بندرعباس، افزود: در این مدت نیز ۵ هزار و ۵۳۳ تُن روغن خام به تنها کارخانه روغن نباتی استان داده شد.

وی با بیان اینکه در حال پیگیری برای اضافه کردن سهمیه روغن خام استان هستیم، خاطرنشان کرد: نیاز استان به روغن نباتی به طور متوسط ماهانه ۲۵۰۰ تُن است و هیچ گونه کمبودی در بازار استان وجود ندارد.

رضایی با اشاره به اینکه فروشگاه‌های کوچک استان با نام نویسی در سامانه جامع تجارت به نشانی www.ntsw.ir برای دریافت سهمیه روغن نباتی اقدام کنند، اضافه کرد: هر هرمزگانی به طور میانگین سالانه ۱۶ لیتر روغن مصرف می‌کند.