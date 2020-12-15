تأمین منابع صندوق نوآوری از محل صندوق توسعه ملی محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی کشمیری امروز در نشست «امضای توافقنامه همسرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد ریالی صندوق نوآوری و شکوفایی در طرحهای فناورانه پارکهای علم و فناوری» که به صورت آنلاین در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: طرحهای همسرمایهگذاری از دو ماه پیش به صورت فراخوان در پارکهای علم و فناوری منتشر شد تا اگر این پارکها طرح ویژهای دارند با سرمایهگذاری صندوق نوآوری و شکوفایی پیش ببرند.
وی با بیان اینکه نتیجه آن فراخوان، ارسال ۴۵ طرح از پارکها به صندوق بوده است، گفت: پس از دو ماه ارزیابی صندوق، تعداد ۷ طرح انتخاب شد تا در قالب همسرمایهگذاری، طرحهای فناورانه پارکها پیش برود.
عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: در این راستا، امروز قرارداد اجرای این پروژهها بین پارکهای علم و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی امضاء میشود.
کشمیری بیان کرد: با توجه به ظرفیت کاری صندوق نوآوری و شکوفایی و نیاز به منابع و امکانات، لازم است از سوی دولت، پشتیبانی جدی شود.
وی گفت: پیشبینی میکنیم اوایل سال آینده ظرفیتهای مالی صندوق نوآوری و شکوفایی به نقطه انتهایی کارکرد خود برسد. ازاینرو برای ورود به فضای بعدی کاری، نیازمند تأمین جدی منابع خود است.
کشمیری با بیان اینکه ما انتظار داریم دوستان در مجلس شورای اسلامی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهند، گفت: خواهش ما این است که هیئت دولت در این خصوص ما را همراهی کند.
وی گفت: در قانون پیش بینی کاملاً شفافی در تامین منابع صندوق در یک بند شده که متاسفانه از سال ۸۹ به بعد این بند از قانون متوقف شده است لذا امیدوار بودیم که این نیز امسال محقق شود ولی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم محقق نشد.
عضو هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: از سوی دیگر موضوعات تأمین منابع صندوق نوآوری و شکوفایی از محل صندوق توسعه ملی، احیای بند قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان و اختصاص ۳,۰۰۰ میلیارد تومان به صندوق از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه محقق نشد.
وی در حضور وزیر علوم گفت: ما انتظار داریم که برای این موضوع پیگیر باشید.
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